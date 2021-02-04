Украинский театральный режиссер Сергей Проскурня умер 1 февраля 2021 года по неизвестным причинам. Через 3 дня после смерти творца стало известно, что его похоронят в Киеве на Байковом кладбище.

Источник: 24 канал

Хотя режиссер родился во Львове, мужчину похоронят в Киеве. Сергей Проскурня умер на 64 году жизни.

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Похороны Сергея Проскурни

Прощание с режиссером и продюсером состоится 4 февраля. Церемония прощания пройдет с 10:30 до 12:30 в Свято-Михайловском Златоверхом Соборе (ул. Трехсвятительская, Киев). Похороны мужчины состоятся в 13:30 и продлятся час на Байковом кладбище.



Умер Сергей Проскурня / Фото LVIV NATIONAL OPERA

Напомним, что Сергея Проскурня умер 1 февраля, о его смерти уже упомянули немало украинских актеров и представителей культурных ведомств: Ирма Витовская, Евгений Нищук, Ирина Подоляк и другие.