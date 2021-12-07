Традиционно в конце года появляется рейтинг запросов, которые пользователи "гуглили" чаще всего. Так, корпорации Google удалось выяснить, что больше украинцы интересовались деталями и обстоятельствами смерти 99-летнего принца Филиппа, советского актера Владимира Меньшова и звезды французского кинематографа Жан-Поль Бельмондо.

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Потери 2021 года, которые "гуглили" чаще всего