Традиционно в конце года появляется рейтинг запросов, которые пользователи "гуглили" чаще всего. Так, корпорации Google удалось выяснить, что больше украинцы интересовались деталями и обстоятельствами смерти 99-летнего принца Филиппа, советского актера Владимира Меньшова и звезды французского кинематографа Жан-Поль Бельмондо.
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Потери 2021 года, которые "гуглили" чаще всего
- Принц Филипп – муж Ее Величества умер 9 апреля 2021 года, не дожив только месяц до своего 100-летия.
- Владимир Меньшов – русский соавтор оскароносного фильма "Москва слезам не верит" умер 5 июля 2021 года от осложнений, вызванных коронавирусом.
- Жан-Поль Бельмондо – французский актер и звезда фильма "На последнем дыхании" ушел из жизни 6 сентября 2021 года, ему было 88 лет.
- Григорий Чапкис – легендарный украинский танцовщик и хореограф отошел в вечность 13 июня 2021 года, а его смерть стала тяжелой потерей для всего шоу-биза.
- Антон Поляков – народный депутат, которого 8 октября 2021 года нашли мертвым в такси в Днепровском районе столицы.
- Александр Шаляпин – российский стендап-комик и актер совершил самоубийство 25 января 2021 года.
- Андрей Мягков – звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" умер в ночь на 18 февраля 2021 года, ему было 82 года.
- Саид Губденский – российский автомобильный блоггер погиб 20 ноября 2021 года в аварии на Кутузовском проспекте в Москве.
- Петр Мамонов – российский рокер и основатель группы "Звуки Му" умер 15 июля 2021 года из-за осложнений от коронавируса.
- Валерий Гаркалин – российский актер ушел из жизни 20 ноября 2021 года, проиграв изнурительную борьбу с COVID-19.