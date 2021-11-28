О смерти Вирджила сообщили его родные. Они опубликовали пост на личной странице модельера в инстаграме.

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Умер Вирджил Абло

Модельер ушел из жизни в воскресенье, 28 ноября: "Мы с опустошенностью сообщаем о смерти нашего любимого Вирджила Абло, преданного отца, мужа, сына, брата и друга".

У него остались его любящая жена Шеннон Абло, его дети Лоу Абло и Грей Абло, его сестра Эдвина Абло, его родители Нет и Юнис Абло, а также многочисленные дорогие друзья и коллеги.

В 2019 году у Вирджила диагностировали редкую и очень агрессивную форму рака – ангиосаркому сердца. Более 2 лет дизайнер смело боролся с недугом. Он не хотел обнародовать свой диагноз, прошёл сложный путь лечения. Однако онкология оказалась сильнее.



Умер Вирджил Абло / Фото из инстаграма Вирджила Абло

Что известно о Вирджилле Абло

Вирджил Абло – один из самых известных дизайнеров нашего времени.

Его путь в мире моды начался во время практики в Fendi в 2009 году.

На практике он познакомился с Канье Вестом, сотрудничество с которым вдохновило на создание бренда уличной одежды Off-White.

В 2013 году мир увидел первую коллекцию Off-White.

В 2018 году Вирджил присоединился к дому моды Louis Vuitton, где был креативным директором мужской линии.

В том же году популярный журнал Time включил модельера в список ста известнейших людей мира.

В 2019 году Абло запустил именный бренд Virgil Abloh.

Текст публикации родных Вирджила Абло:

Мы с опустошенностью сообщаем о смерти нашего любимого Вирджила Абло, преданного отца, мужа, сына, брата и друга. У него остались его любящая жена Шеннон Абло, его дети Лоу Абло и Грей Абло, его сестра Эдвина Абло, его родители Нет и Юнис Абло, а также многочисленные дорогие друзья и коллеги.

Более двух лет Вирджил смело боролся с редкой, агрессивной формой рака — ангиосаркомой сердца. С момента установления диагноза в 2019 году он решил переживать свою борьбу лично. Абло проходил многочисленные сложные методы лечения и в то же время руководил несколькими значимыми учреждениями, охватывающими моду, искусство и культуру.

При этом его трудовая этика, безграничное любопытство и оптимизм никогда не пошатнулись. Вирджилом управляла его преданностью делу и миссии открывать двери для других и создавать пути для большего равенства в искусстве и дизайне. Он часто говорил: "Все, что я делаю – это для 17-летней версии себя", глубоко веря в силу искусства вдохновлять будущие поколения.

Мы благодарим всех вас за вашу любовь и поддержку и просим о приватности, когда мы грустим.