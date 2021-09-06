Выдающийся французский артист Жан-Поль Бельмондо ушел из жизни. Об этом сообщило издание RTL. Причину смерти киноактера пока не объявили.

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Уход в вечность культового актера подтвердил и его адвокат. Он возвестил, что Бельмондо завершил жизненный путь у себя дома, в Париже.

Что известно об актере Жане-Поле Бельмондо?

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в пригороде Парижа. Будущий актер рос в семье известного скульптора, профессора изящных искусств, – Поля Бельмондо.

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Умер Жан-Поль Бельмондо / Фото Global Look Press