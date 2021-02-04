Украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня умер 1 февраля, а похоронили его через 3 дня – 4 февраля. Прощание с художником состоялось в Свято-Михайловском Златоверхом Соборе и на Байковом кладбище.

Источник: "Радио Свобода"

Известно, что церемония прощание, отпевание и молитвенный чин за Сергея Проскурню прошли в Свято-Михайловском Златоверхом соборе Православной церкви Украины (ПЦУ). Сразу же после этого его похоронили на Байковом кладбище Киева.

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Похороны Сергея Проскурни

На похоронах режиссера присутствовали жена и мать мужчины. Также отправить в последний путь пришел бывший министр культуры Украины Евгений Нищук и другие культурные и политические деятели. Всех, кто хотел проститься с известным украинцем, в сети заранее просили придерживаться карантинных норм.



Похороны Сергея Проскурни / Фото "Радио Свобода"



Похороны Сергея Проскурни / Фото "Радио Свобода"



Похороны Сергея Проскурни / Фото "Радио Свобода"



Похороны Сергея Проскурни / Фото "Радио Свобода"



Похороны Сергея Проскурни / Фото "Радио Свобода"



Похороны Сергея Проскурни / Фото "Радио Свобода"

После отпевания все присутствующие не могли сдержать слез за режиссером и провожали Сергея Проскурню аплодисментами.

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