В Киеве похоронили режиссера Сергея Проскурню: фото
Украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня умер 1 февраля, а похоронили его через 3 дня – 4 февраля. Прощание с художником состоялось в Свято-Михайловском Златоверхом Соборе и на Байковом кладбище.
Источник: "Радио Свобода"
Известно, что церемония прощание, отпевание и молитвенный чин за Сергея Проскурню прошли в Свято-Михайловском Златоверхом соборе Православной церкви Украины (ПЦУ). Сразу же после этого его похоронили на Байковом кладбище Киева.
К теме Прощание с Сергеем Проскурней: где похоронят режиссера
Похороны Сергея Проскурни
На похоронах режиссера присутствовали жена и мать мужчины. Также отправить в последний путь пришел бывший министр культуры Украины Евгений Нищук и другие культурные и политические деятели. Всех, кто хотел проститься с известным украинцем, в сети заранее просили придерживаться карантинных норм.
Похороны Сергея Проскурни / Фото "Радио Свобода"
Похороны Сергея Проскурни / Фото "Радио Свобода"
Похороны Сергея Проскурни / Фото "Радио Свобода"
Похороны Сергея Проскурни / Фото "Радио Свобода"
Похороны Сергея Проскурни / Фото "Радио Свобода"
Похороны Сергея Проскурни / Фото "Радио Свобода"
После отпевания все присутствующие не могли сдержать слез за режиссером и провожали Сергея Проскурню аплодисментами.
Стоит знать Умер Сергей Проскурня: биография известного режиссера
Что известно о Сергее Проскурне?Режиссер родом из Львова, но проживал в Черкассах, а затем в Киеве. Он стал выдающимся театральным режиссером, продюсером и лауреатом Национального союза театральных деятелей Украины "Эксперимент" и имени Сергея Данченко. Мужчина также был одним из соучредителей художественного объединения "Дзига" во Львове. По информации издания ТСН, мужчина умер 1 февраля в своем офисе. Весь день до него друзья не могли дозвониться, поэтому вечером вынуждены были выбивать дверь. Вероятно, там и нашли мужчину. В последние дни он жаловался на повышенное давление.
Поделиться новостью