Легендарный канадский актер Кристофер Пламмер скончался 5 февраля в возрасте 91 год. Жена звезды сообщила, что причиной смерти стал удар головой в падении. Он ушел из жизни в своем доме в городе Уэстон, что в штате Коннектикут.

О смерти обладателя премий Оскар, Золотой глобус, Эмми, Тони сообщила его жена-актриса Элейн Тейлор. Женщина отметила, что Кристофер Пламмер умер от удара головой. Детали трагедии неизвестны. Читайте также В Киеве похоронили режиссера Сергея Проскурню: фото "Крис был необыкновенным человеком, который глубоко любил и уважал свою профессию. Он был национальным сокровищем, который глубоко почитал его канадские корни. Благодаря своему творчеству и человечности он коснулся всех наших сердец. Он навсегда будет с нами", – высказался друг и менеджер актера Лу Питт. Новость дополняется...