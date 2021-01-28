Знаменитый американский журналист и телеведущий Ларри Кинг умер в возрасте 87 лет. Сообщалось, что причиной смерти стало инфицирование коронавирусом, однако теперь вдова медийщика Шон Кинг рассказала, что его жизнь унесла другая инфекция.

Источник: Entertainment Tonight

Любимая известного телеведущего поделилась подробностями последнего разговора с мужем. Шон Кинг призналась, что общалась с Ларри накануне его смерти и он попросил ее только об одном. Больше читайте дальше в материале.

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Вдова Ларри Кинга о последнем разговоре с ним

На момент смерти журналист находился в больнице. Его госпитализировали несколько недель назад с коронавирусом. Любимая Ларри Кинга поделилась, что их последний разговор состоялся с помощью приложения FaceTime.

Ему было трудно говорить, но он хотел быть уверенным в том, что я услышала одно сообщение: "Я люблю тебя, позаботься о ребятах",

– рассказала Шон.

Отметим, в Ларри Кинга и его жены есть двое сыновей – 21-летний Ченс и 20-летний Кэннон.

Шон Кинг о причине смерти мужа

После смерти журналиста в СМИ появились новости о том, что ее вызвал COVID-19, однако Шон Кинг опровергла эту информацию.

Это была инфекция, сепсис. Ларри был готов. Знаете, он никогда не хотел идти из этого мира, но его хрупкое маленькое тело уже много раз было поражено различными болезнями. Когда мы услышали слово "коронавирус", наши сердца сжались. Но Ларри победил COVID-19, не собирался так легко сдаваться. В конце концов его жизнь унесла совсем другая инфекция,

– поделилась Шон Кинг.

Что известно о состоянии здоровья Ларри Кинга

У журналиста уже много лет были проблемы со здоровьем. В течение длительного времени он боролся с сахарным диабетом 2-го типа, а в 2017 году рассказал, что борется с раком легких. В 2019 году телеведущему прооперировали сердце.

Также на состояние здоровья знаменитости повлияли смерти детей. В 2020 году в один месяц умерли его 51-летняя дочь Чая и 65-летний сын Энди.

3 января стало известно, что 87-летнего Ларри Кинга госпитализировали с коронавирусом. 23 января в сети появилась информация о его смерти.