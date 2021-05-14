День матери в Украине

Второе воскресенье мая ежегодно традиционно посвящено самым родным женщинам в жизни каждого – матерям. В этом году праздник совпал с еще одним днем – Днем победы, который в последние годы в Украине чествуют 8 мая в День памяти и примирения.

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Десятки украинских звезд и рядовых пользователей инстаграма 9 мая "засыпали" сеть поздравлениями своих мам. Среди них – Сергей Бабкин, Наталья Могилевская, Маша Ефросинина, Ксения Мишина, Оля Цибульская, Александр Пономарев, Тоня Матвиенко и многие другие. Многие американские звезды также присоединились к поздравлениям с Днем матери, поэтому инстаграм-лента изобиловала трогательными семейными фото знаменитостей. А вы поздравляли своих мамочек и бабушек?

"Беннифер" снова вместе

Не успела американская поп-дива Дженнифер Лопес оправиться от расставания с Алексом Родригесом, как уже возобновила общение со своим "эксом" Беном Аффлеком. Пара встречалась около года в начале 2000-х и даже была помолвлена, но за несколько дней до свадьбы разорвала отношения. Пара пошла разными путями и каждый из них уже имеет по одному разводу и сложную личную жизнь.

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Но, похоже, трудности их только объединили, поэтому пара снова начала общаться – Джей Ло искала поддержки после расставания с Алексом Родригесом, а Бен Аффлек – после расставания с Аной де Армас. Родригес, к слову, шокирован тем, что Джей Ло так быстро нашла ему замену. Хотя фанаты подозревают, что между Дженнифер и Беном – романтическая связь, инсайдеры СМИ убеждают, что это всего лишь тесная дружба. Добавим, что пару в последние недели несколько раз видели вместе, а в минувшие выходные они вдвоем отправились отдыхать на горнолыжный курорт в Монтане.

Успех Go_A в Нидерландах

Украинская этнофольк-группа уже завоевала Европу. Именно так отзываются фанаты группы и зрители Евровидения после репетиции музыкантов на сцене Ahoy в Роттердаме. Солистка Екатерина Павленко и ее коллеги показали, какую они постановку используют на музыкальном конкурсе, а также спели песню Shum вживую, чем покорили всех присутствующих в зале. Репетиция группы также вошла в тренды ютуба.

Первая репетиция Go_A на Евровидении-2021: видео онлайн

После выступления на сцене букмекеры активизировались в пользу Украины – с 18 места в рейтинге участников Евровидения-2021 теперь они отдают музыкантам 8 место! Если бы группа Go_A выступила в полном составе еще и на второй репетиции – ситуация могла бы быть еще лучше, но произошла одна неприятность – Екатерина Павленко простудилась и вынуждена была пропустить репетицию, ожидая результат ПЦР-теста на COVID-19. На репетиции ее заменила нидерландская вокалистка Эми ван Штайн.

Уже на следующий день Екатерина Павленко получила результат теста, и он – отрицательный! Поэтому артистка усиленно лечится и с полными силами постарается выступить на главной сцене Евровидения уже 18 мая – Go_A выйдут на сцену предпоследними, под номером 15.

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Премия YUNA-2021

Долгожданная премия YUNA прогремела 12 мая после неоднократного переноса. Изначально она была запланирована на конец марта, затем – на середину апреля, но все звезды и поклонники смогли ее дождаться и вместе болеть за любимых звезд.

Мероприятие традиционно состоялось в столичном Дворце "Украина". На премию были номинированы десятки исполнителей и коллективов. Но главные победы одержали:

Лучшая исполнительница – Alyona Alyona

– Alyona Alyona Лучший исполнитель – MONATIK

– MONATIK Лучшая поп-группа – TVORCHI

– TVORCHI Лучшая рок-группа – The Hardkiss

– The Hardkiss Открытие года – Lida Lee

Стоит знать YUNA-2021: победители музыкальной премии

Мероприятие проводилось с учетом карантинных требований, где была заполнена лишь половина зала проведения YUNA. Красная дорожка также состоялась, где звезды смогли похвастаться своими образами в компании любимых или же сами. А церемонию награждения развлекали немало хедлайнеров, которые соскучились по украинским зрителям.

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Телеинтервью Зеленской

Впервые за 2 года первая леди Украины Елена Зеленская дала телевизионное интервью журналистке Наталье Мосейчук. Разговор с женой действующего гаранта длился около 40 минут и в нем первая леди успела затронуть такие темы:

Главные моменты из интервью Елены Зеленской можете узнать в кратком обзоре 24 канала.

Для первого обширного интервью Елена Зеленская надела стильный синий костюм с коричневым поясом, а завершила look бежевыми туфлями-лодочками. Ее волосы были стильно уложены, а лицо подчеркнуто нежным макияжем.



Елена Зеленская дала первое телевизионное интервью / Скриншот из видео



Образ Елены Зеленской на первом телевизионном интервью / Скриншот из видео