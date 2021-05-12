Сейчас репетиция группы Go_A с песней Shum занимает четвертую позицию в трендах ютуба, а днем ранее занимала третью строчку. Сейчас видео со сцены Евровидения-2021 просмотрели почти полмиллиона раз всего за несколько дней.

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Go_A занимает четвертое (ранее третье) место в трендах ютуба / Скриншот с ютуба 11 мая

Реакция сети

Европейские фанаты и зрители из Украины продолжают оставлять в комментариях под видеороликом восхищенные комментарии и желают коллективу победы на Евровидении-2021:

"Удачи, дружественная страна – Украина! С любовью, из Азербайджана";

"Ох, какая увлекательная песня! Удачи вам! Из Германии для Украины с любовью";

Удачи, Украина! С любовью, из Боснии и Герцоговины";

"Постановка выглядит потрясающе, как сказка в Украине";

"Удачи вам, братья-славяне, от Польши";

"Мне нравится, что вы привносите наш славянский дух на этот конкурс";

"Болею за вас! Из Беларуси";

"12 баллов от Румынии!".

Репетиция Go_A – Shum: смотреть видео онлайн

Стоит добавить, что после первой репетиции на сцене Евровидения-2021 в Роттердаме у букмекеров значительно изменилось мнение относительно украинцев. Если раньше группа Go_A занимала 16-18 строчку в таблице конкурсантов, то теперь музыкантам уверенно отдают 9 место.

Что известно о Евровидении-2021