В шоу "VIP с Натальей Мосейчук" Елену Зеленскую сравнили с женой президента Горбачева – Раисой Максимовной. Мол, по уровню влияния она похожа на нынешнюю первую леди.

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Елена Зеленская о влиянии на президента

Жена Владимира Зеленского отметила, что есть причина распространенному мнению о том, что она имеет большое влияние на мужа. Ведь сам президент часто в своих интервью вспоминает о своей жене и влиянии с ее стороны. Однако сама Елена не поддерживает эти слова.

Я каждый раз у него спрашиваю: "Зачем ты это говоришь?". Потому что, возможно, влияю эмоционально. Но я влияю на своего мужа, а не на президента,

– заявила Зеленская.

Первая леди подчеркнула, что не дает советов Владимиру как президенту, поскольку ей не хватает экспертного мнения на этот счет. Зато как близкому человеку она может высказывать свое мнение, но но не всегда Зеленский будет прислушиваться.

Мне кажется, он настолько уверенный в себе и самостоятельный человек, я могу ему говорить все, что угодно, он все равно сделает по-другому,

– рассказала первая леди.

Елена Зеленская подчеркнула, что одним из ее советов как мужу было не идти в президенты. Очевидно, что к этой мысли он не прислушался.



Елена и Владимир Зеленские / Фото из инстаграма первой леди

Что говорила первая леди о влиянии на президента

Ранее в интервью для НВ, Елена Зеленская сообщала, что "конечно, влияет" на своего мужа. Ведь ей часто может что-то не нравиться, о чем она обязательно скажет.

"Мне дома никто рот не закрывает и не запрещает разговаривать на любые темы, на которые мне захочется разговаривать. Просто я действительно осторожно к этому отношусь", – подчеркнула супруга президента.

Также она добавила, что не хочет вносить некомпетентные мысли в голову президента. По словам Зеленской, глава государства все равно примет такое решение, которое ему нужно.

Елена Зеленская дала первое интервью