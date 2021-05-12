О плохом самочувствии стало известно из инстаграм-аккаунта команды "Суспільного", которая отправилась в Роттердам с Go_A на Евровидение-2021. У коллектива должна была состояться вторая репетиция к конкурсу (первая прошла 9 мая), но музыканты будут проводить ее без Екатерины Павленко.

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Екатерине Павленко немного нездоровится, поэтому вторая репетиция состоится без солистки группы Go_A. Так что согласно Протоколу здравоохранения она сделала тест на ПЦР и сейчас отдыхает. Тем временем мы ждем результат теста. Как только мы его получим, вернемся к репетициям полным ходом,

– написали в заметке "Суспільного".

В своем профиле в инстаграм-сторис Екатерина уже отреагировала на новость о болезни и лаконично написала, что с ней "Все в порядке". Она также оставила символическое фото, на котором можно увидеть луч света, пробивающийся сквозь кулисы сцены.



Екатерина Павленко заболела перед Евровидением-2021 / Фото из инстаграм-сторис Екатерины Павленко

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Реакция сети

Фанаты не ожидали такого развития событий, ведь группа Go_A громко ворвалась на музыкальный конкурс и завоевала немалую любовь зрителей на первой репетиции. Букмекеры, прослушав ее живое выступление, с 18 места таблицы конкурсантов передвинули коллектив аж на 9 место! Теперь придется надеяться, что это временный недуг и нет никакого отношения к коронавирусу. На это надеются самые преданные фанаты:

"Катя, выздоравливай! Вся страна с тобой!";

"Случиться может с каждым. Скорейшего выздоровления. Все будет хорошо";

"Выздоравливайте! Держим кулачки!";

"Выздоравливай и держись. Еще есть неделя, не падаем духом, народ! Наоборот, давайте поддержим нашу представительницу Украины! Еще есть неделя!";

"Держитесь! Мы с вами!".

Меры безопасности на Евровидении-2021

Стоит добавить, что из-за прошлогоднего отмененного конкурса и пандемии, организаторы договорились проводить Евровидение-2021 по сценарию "B" – с приездом артистов в Роттердам, но с меньшим количеством журналистов и людей в команде каждого участника.

Ребятам также разрешили выступать из их стран, перед этим записав вживую в студии их выступления. Таким правом воспользуется Австралия. Однако что делать в случае заражения коронавирусом в самом Роттердаме – неизвестно. Вероятно, страну может ждать дисквалификация.