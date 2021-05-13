Елена Зеленская рассказала о своей жизни в программе "VIP с Натальей Мосейчук". Жена Зеленского припомнила недавнюю встречу с первой леди Франции – Брижит Макрон.
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Елена Зеленская о Брижит Макрон
Зеленская подчеркнула, что Макрон – очень смелая женщина: "Она свободна, за годы в статусе первой леди она выслушала много. Были разговоры о разнице в возрасте с мужчиной, внешний вид постоянно кого-то не устраивал. Мне кажется, она просто не обращает на это внимания и делает так, как ей хочется".
Во время нашего общения Брижит сказала мне: "Не обращайте внимания ни на кого. Это ваша жизнь и только вам ее проживать. Делайте так, как вам хочется, как удобно". Однако я не могу сказать, что всегда делаю так, как она посоветовала,
– рассказала первая леди Украины.
Владимир и Елена Зеленские на встрече с Макронами / Фото Getty Images
Отметим, президентская чета Украины встречалась с Эммануэлем Макроном и его женой 16 апреля 2021 года. Владимира и Елену Зеленских принимали в Елисейском дворце в Париже, Франция.