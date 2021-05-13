Главная музыкальная премия страны YUNA переносилась дважды из-за пандемии коронавируса и усиленного карантина в Киеве. Но все это не стало препятствием провести церемонию 12 мая 2021 года.
Стоит знать YUNA-2021: победители музыкальной премии
Событие, из-за карантинных обстоятельств, проходило с соблюдением норм и правил (заполненной была только половина зала). Однако награждение проходило офлайн, к тому же звезды могли пройтись по красной дорожке впервые за долгое время. Предлагаем посмотреть лучшие образы знаменитостей на YUNA-2021.
Красная дорожка церемонии
Джамала / Фото Укринформ
Настя Каменских / Фото Укринформ
Камалия с мужем и дочерьми / Фото Укринформ
Lida Lee – открытие года / Фото Укринформ
Олег Кензов / Фото Укринформ
Позитив / Фото Укринформ
Оля Цибульская / Фото Укринформ
Верка Сердючка с командой / Фото из инстаграма
Jerry Heil / Фото из инстаграма певицы