Главная музыкальная премия страны YUNA переносилась дважды из-за пандемии коронавируса и усиленного карантина в Киеве. Но все это не стало препятствием провести церемонию 12 мая 2021 года.

Стоит знать YUNA-2021: победители музыкальной премии

Событие, из-за карантинных обстоятельств, проходило с соблюдением норм и правил (заполненной была только половина зала). Однако награждение проходило офлайн, к тому же звезды могли пройтись по красной дорожке впервые за долгое время. Предлагаем посмотреть лучшие образы знаменитостей на YUNA-2021.

Красная дорожка церемонии



Джамала / Фото Укринформ



Настя Каменских / Фото Укринформ



Камалия с мужем и дочерьми / Фото Укринформ



Lida Lee – открытие года / Фото Укринформ



Олег Кензов / Фото Укринформ



Позитив / Фото Укринформ



Оля Цибульская / Фото Укринформ



Верка Сердючка с командой / Фото из инстаграма



Jerry Heil / Фото из инстаграма певицы