Главная музыкальная премия страны YUNA переносилась дважды из-за пандемии коронавируса и усиленного карантина в Киеве. Но все это не стало препятствием провести церемонию 12 мая 2021 года.

Стоит знать YUNA-2021: победители музыкальной премии

Событие, из-за карантинных обстоятельств, проходило с соблюдением норм и правил (заполненной была только половина зала). Однако награждение проходило офлайн, к тому же звезды могли пройтись по красной дорожке впервые за долгое время. Предлагаем посмотреть лучшие образы знаменитостей на YUNA-2021.

Красная дорожка церемонии


Джамала / Фото Укринформ

Настя Каменських
Настя Каменских / Фото Укринформ

Камалія
Камалия с мужем и дочерьми / Фото Укринформ


Lida Lee – открытие года / Фото Укринформ


Олег Кензов / Фото Укринформ


Позитив / Фото Укринформ


Оля Цибульская / Фото Укринформ


Верка Сердючка с командой / Фото из инстаграма


Jerry Heil / Фото из инстаграма певицы 