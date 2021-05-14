День матері в Україні

Друга неділя травня щороку традиційно присвячена найріднішим жінкам в житті кожного – матерям. Цьогоріч свято збіглося із ще одним днем – Днем перемоги, який останніми роками в Україні вшановують 8 травня у День пам'яті та примирення.

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Десятки українських зірок та пересічних користувачів інстаграму 9 травня "засипали" мережу привітаннями своїх матусь. Серед них – Сергій Бабкін, Наталя Могилевська, Маша Єфросиніна, Ксенія Мішина, Оля Цибульська, Олександр Пономарьов, Тоня Матвієнко та багато інших. Багато американських зірок також долучились до привітань з Днем матері, тому інстаграм-стрічка рясніла зворушливими сімейними фото знаменитостей. А ви вітали своїх матусь і бабусь?

"Бенніфер" знову разом

Не встигла американська попдіва Дженніфер Лопес оговтатись від розставання з Алексом Родрігесом, як вже відновила спілкування зі своїм "ексом" Беном Аффлеком. Пара зустрічалась близько одного року на початку 2000-х та навіть була заручена, але за кілька днів до весілля розірвала стосунки. Пара пішла різними шляхами і кожен з них вже має по одному розлученню та складне особисте життя.

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Але, схоже, труднощі їх лише об'єднали, тому пара знову почала спілкуватись – Джей Ло шукала підтримки після розставання з Алексом Родрігесом, а Бен Аффлек – після розставання з Аною де Армас. Родрігес, до слова, шокований тим, що Джей Ло так швидко знайшла йому заміну. Хоч фанати підозрюють, що між Дженніфер та Беном – романтичний зв'язок, інсайдери ЗМІ переконують, що це всього лише тісна дружба. Додамо, що пару останніми тижня кілька разів бачили разом, а минулими вихідними вони вдвох відправились відпочивати на гірськолижний курорт в Монтані.

Успіх Go_A у Нідерландах

Український етнофольк-гурт вже завоював Європу. Саме так відгукуються фанати гурту і глядачі Євробачення після репетиції музикантів на сцені Ahoy у Роттердамі. Солістка Катерина Павленко та її колеги показали, яку вони постановку використають на музичному конкурсу, а також заспівали пісню Shum наживо, чим підкорили усіх присутніх в залі. Репетиція гурту також увійшла в тренди ютубу.

Перша репетиція Go_A на Євробаченні-2021: відео онлайн

Після виступу на сцені букмекери активізувались на користь України – з 18 місця у рейтингу учасників Євробачення-2021 тепер вони віддають музикантам 8 місце! Якби гурт Go_A виступив у повному складі ще й на другій репетиції – ситуація могла б бути ще кращою, але сталась одна неприємність – Катерина Павленко застудилась і змушена була пропустити репетицію, очікуючи на результат ПЛР-тесту на COVID-19. На репетиції її замінила нідерландська вокалістка Емі ван Штайн.

Вже наступного дня Катерина Павленко отримала результат тесту, і він – від'ємний! Тому артистка посилено лікується і з повними силами постарається виступити на головній сцені Євробачення вже 18 травня – Go_A вийдуть на сцену передостанніми, під номером 15.

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Премія YUNA-2021

Довгоочікувана премія YUNA прогриміла 12 травня після неодноразового перенесення. Спочатку вона була запланована на кінець березня, потім – на середину квітня, але усі зірки та прихильники змогли її дочекатись та разом вболівати за улюблених зірок.

Захід традиційно відбувся у столичному Палаці "Україна". На премію були номіновані десятки виконавців та колективів. Але головні перемоги отримали:

Найкраща виконавиця – Alyona Alyona

– Alyona Alyona Найкращий виконавець – MONATIK

– MONATIK Найкращий попгурт – TVORCHI

– TVORCHI Найкращий рок-гурт – The Hardkiss

– The Hardkiss Відкриття року – Lida Lee

Варто знати YUNA-2021: переможці музичної премії

Захід проводився з урахуванням карантинних вимог, де була заповнена лише половина залу проведення YUNA. Червона доріжка також відбулась, де зірки змогли похизуватись своїми образами у компанії коханих або ж самі. А церемонію нагородження розважали чимало хедлайнерів, які засумували за українськими глядачами.

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Телеінтерв'ю Зеленської

Вперше за 2 роки перша леді України Олена Зеленська дала телевізійне інтерв'ю журналістці Наталі Мосейчук. Розмова із дружиною чинного гаранта тривала близько 40 хвилин і в ній перша леді встигла зачепити такі теми:

Головні моменти з телеінтерв'ю Олени Зеленської можете дізнатись у короткому огляді 24 каналу.

Для першого розлогого інтерв'ю Олена Зеленська одягнула стильний синій костюм з коричневим поясом, а завершила look бежевими туфлями-човниками. Її волосся було стильно укладене, а обличчя підкреслене ніжним макіяжем.



Олена Зеленська дала перше телевізійне інтерв'ю / Скриншот з відео



Образ Олени Зеленської на першому телевізійному інтерв'ю / Скриншот з відео