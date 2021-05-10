В воскресенье, 9 мая, группа Go_А вышла на сцену арены Rotterdam Ahoy, где 18 мая стартует первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2021. Артисты мощно спели трек Shum и показали зажигательный номер. Видео их выступления всколыхнуло сеть.

Стоит знать Группа Go_А отправляется в Роттердам на Евровидение: красноречивое фото аэропорта

Солистка Go_А Екатерина Павленко появилась на репетиции в элегантном черном наряде – полупрозрачной юбке и кожаном топе. Свой образ певица завершила пушистой ярко-зеленой шубой, которая, по мнению фанатов, "олицетворяет того самого бога леса Шума". К коллективу присоединились два танцора. Как и музыканты, они появились в бело-черных костюмах и прозрачных плащах.

Для просмотра всех фото листайте вправо

Первая репетиция группы Go_А в Роттердаме: смотрите видео онлайн

Реакция фанов Евровидения-2021 на выступление группы Go_А

Вместе с украинской этно-фолк группой Go_А на сцене Евровидения-2021 в Роттердаме репетировали представители восьми стран – Кипра, Хорватии, Мальты, Румынии, Израиля, Норвегии, Азербайджана и Бельгии. Так, представители европейской прессы, которые следили за происходящим на арене Ahoy, признали выступление нашего коллектива лучшим! Об этом информирует Escxtra.

Реакция на репетицию группы Go_А / Фото Escxtra

Представительница Израиля на Евровидении-2021 Эден Алене, которая следила за репетициями конкурентов в пресс-центре, не сдерживала своего восторга от номера Go_А. Она зажигала вместе с музыкантами, а журналисты аплодировали стоя.

Представители европейской прессы и иностранные фаны, которые уже увидели репетицию группы Go_А, делятся своими бурными впечатлениями в твиттере:

"После нескольких неутешительных репетиций Украина зажигает шоу причудливой постановкой, песней и исполнением, непохожими ни на что другое. Я думал, что это будет непрофессионально, но это претендует на финал";

"Я очень ждал Украину, Shum – одна из моих фаворитов в этом году, и я не был разочарован. Go_A создает сказочное и футуристическое шоу. А певица замечательная. Живое выступление такое же хорошее, как и студийная версия";