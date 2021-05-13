Украинская группа и участница Евровидения-2021 Go_A приняла участие в очередной репетиции в Роттердаме, но без своей солистки. Об этом сообщили на официальной странице.

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Вторая репетиция Go_A

Вместо солистки Екатерины Павленко, которая болеет и ждет тест, вместе с Go_А выступила певица из Нидерландов. Для постановки ее одели в черную одежду и зеленый пиджак.

Представители группы отметили, что сейчас солистка отдыхает и набирается сил для следующей репетиции, ведь ранее стало известно, что она болеет. Заметим, что тесты на коронавирус делают всем участникам каждые 48 часов.

Для просмотра всех фото листайте справо:

В сети также появилось видео второй репетиции группы, где можно подробнее увидеть шоу, которое должно быть на основном выступлении в полуфинале. Его постановщиками является Константин Томильченко и Александр Братковский.

Видео второй репетиции Go_A – Shum: смотрите онлайн

Евровидение-2021 в условиях пандемии