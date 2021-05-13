Украинская группа и участница Евровидения-2021 Go_A приняла участие в очередной репетиции в Роттердаме, но без своей солистки. Об этом сообщили на официальной странице.
Смотрите также Мы не можем их не любить, – солистка Go_А рассказала о российских фанах
Вторая репетиция Go_A
Вместо солистки Екатерины Павленко, которая болеет и ждет тест, вместе с Go_А выступила певица из Нидерландов. Для постановки ее одели в черную одежду и зеленый пиджак.
Представители группы отметили, что сейчас солистка отдыхает и набирается сил для следующей репетиции, ведь ранее стало известно, что она болеет. Заметим, что тесты на коронавирус делают всем участникам каждые 48 часов.
Для просмотра всех фото листайте справо:
В сети также появилось видео второй репетиции группы, где можно подробнее увидеть шоу, которое должно быть на основном выступлении в полуфинале. Его постановщиками является Константин Томильченко и Александр Братковский.
Видео второй репетиции Go_A – Shum: смотрите онлайн
Евровидение-2021 в условиях пандемии
- Отметим, если солистка Go_A Екатерина Павленко все-таки заболеет COVID-19 в Роттердаме будет представлено резервное видео, записанное вживую в студии заранее.
- По условиям конкурса, все страны-участники записали свое выступление. Такой ролик в Роттердаме точно будет показывать Австралия. Ведь участникам разрешили выступать из их стран.
- В прошлом году из-за пандемии коронавируса Евровидение-2020 отменили. Поэтому на этот раз организаторы тщательно будут следить за соблюдением карантинных правил. В частности, конкурс пройдет по сценарию "B" – с приездом артистов в Роттердам, но с меньшим количеством журналистов и людей в команде каждого участника.