О реакции Родригеса на оживление якобы дружеских отношений между Дженнифер и Беном рассказал инсайдер издания. Он "шокирован и ошеломлен" тем, что его экс-невеста и актер сблизились.
К слову Дженнифер Лопес планирует проводить как можно больше времени с бывшим Беном Аффлеком
Он шокирован тем, что Дженнифер движется дальше. Он действительно думал, что они смогут быть вместе и попытаются поработать над отношениями. Он пытался связаться с Дженнифер и встретиться с ней, но у нее нет такого желания,
– рассказал инсайдер британского издания.
Стоит добавить, что в минувшие выходные пару Лопес и Аффлека видели вместе в районе курорта Big Sky Resort в Монтане, США. Американские СМИ сообщают, что у пары лишь дружеские отношения, которые продолжались с момента их разрыва в 2004 году. Но немало поклонников подозревают, что воссоединение "Беннифер" (так называли пару в 2000-х) имеет романтический характер.
Что известно о романе Алекса Родригеса и Джей Ло?
- Знаменитости начали встречаться в 2017 году, но были знакомы еще с 2005-го. В марте 2019-го Алекс сделал предложение любимой.
- На протяжении их романа в сети неоднократно появлялись слухи об изменах мужчины и различных финансовых махинациях.
- Дженнифер Лопес продолжала доверять любимому, но карантин дал трещину в их отношениях. Пара дважды откладывала запланированную свадьбу.
- В марте 2021 года в сети появились слухи об их расставании, которое они опровергли. Но в апреле пара все же подтвердила информацию, что завершила роман.
- Инициатором выступила сама Джей Ло, которая перестала доверять мужчине.