О реакции Родригеса на оживление якобы дружеских отношений между Дженнифер и Беном рассказал инсайдер издания. Он "шокирован и ошеломлен" тем, что его экс-невеста и актер сблизились.

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Он шокирован тем, что Дженнифер движется дальше. Он действительно думал, что они смогут быть вместе и попытаются поработать над отношениями. Он пытался связаться с Дженнифер и встретиться с ней, но у нее нет такого желания,

– рассказал инсайдер британского издания.

Стоит добавить, что в минувшие выходные пару Лопес и Аффлека видели вместе в районе курорта Big Sky Resort в Монтане, США. Американские СМИ сообщают, что у пары лишь дружеские отношения, которые продолжались с момента их разрыва в 2004 году. Но немало поклонников подозревают, что воссоединение "Беннифер" (так называли пару в 2000-х) имеет романтический характер.

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