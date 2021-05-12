Номинантов премии YUNA-2021 выбирали среди работ украинских исполнителей, которые вышли в период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года. Следовательно, 79 экспертов определили, кто поборется за престижную награду.
Представители премии объявили имена счастливцев 9 декабря. Также организаторы назвали дату проведения конкурса – 30 – 31 марта 2021 в столичном Дворце "Украина". В два дня мероприятия обещали провести два разных шоу с участием звезд, а также соблюдать все карантинных требований.
Но весеннее мероприятие, к сожалению, отменили из-за всплеска коронавируса в Украине. Событие перенесли на 20 апреля. Но и тогда организаторы были вынуждены отложить все планы из-за усиленного карантина в Киеве. Поэтому последней и уже окончательной датой проведения YUNA-2021 стало 12 мая. Организаторы обещают феерическое и яркое шоу с участием многих украинских хедлайнеров: The Hardkiss, Монатик, беz ОГРАНИЧЕНИЙ, Kozak System, "Скай", ТНМК, Артем Пивоваров и Alina Pash.
Номинанты премии YUNA-2021
Лучшая исполнительница:
Alina Pash
alyona alyona
Jerry Heil
NK
Оля Полякова
Лучший исполнитель:
KHAYAT
MAX BARSKIH
MONATIK
Артем Пивоваров
Сергей Бабкин
Лучшая поп-группа:
KADNAY
KAZKA
MOZGI
TVORCHI
Время и Стекло
Лучшая рок-группа:
O.Torvald
Pianoбой
The HARDKISS
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Бумбокс
Открытие года:
Go_A
Kosmopolis
Lida Lee
Our Atlantic
АСАФАТОV
Лучший видеоклип:
Ангела – Бумбокс и Крихітка
ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева
Історія України за 5 хвилин – ТНМК
Кіно – Антитела
Кобра – The HARDKISS и MONATIK
Лучший альбом:
13 waves – TVORCHI
1990 – MAX BARSKIH
Eclectica – NK
Nirvana – KAZKA
Жіноча сила – ТАЙАННА
Земной – Артем Пивоваров
Лучшая песня:
Вільна – Тина Кароль и Юлия Санина
Гора – THE HARDKISS
Дежавю – Артем Пивоваров
Кіно – Антитела
Кобра – THE HARDKISS и MONATIK
Лучшая песня на другом языке:
99 – KRUTЬ
A HUEVO – NK
Bonfire – TVORCHI
Make It Rain Champagne – Верка Сердючка
ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева
Лучший электронный хит:
Bonfire – TVORCHI
DanceDiscoParty – KADNAY
I Want You – MARUV и BOOSIN
СЕАНС – ONUKA
Холодна ніч – Ivan NAVI
Лучший хип-хоп хит:
BOSORKANYA – Alina Pash
MAVKA – MamaRika
Ангела – Бумбокс и Крихітка
Гори – alyona alyona и KALUSH
Історія України за 5 хвилин – ТНМК
Другой формат:
ALLOISE
Pur:Pur
DakhaBrakha
Евгений Хмара
ЛУНА
Лучший дуэт / коллаборация:
Ангела – Бумбокс и Крихітка
ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева
Вільна – Тина Кароль и Юлия Санина
Героям – БEZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Даниелян
Кобра – The HARDKISS и MONATIK
Лучший эстрадный хит:
Безумная любовь – Олег Винник
Киця – DZIDZIO и Оля Цибульская
Красная помада – Ирина Билык
По кайфу – Олег Кензов
Свят! Свят! Свят! – ПТП, Олег Винник, Оля Полякова
Лучшее концертное шоу:
Green Grey – Вертикальный концерт Live In Kyiv
KAZKA – NIRVANA
The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика
Антитела – HELLO Kyiv Live
Время и Стекло – Последний танец