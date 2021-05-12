Номинантов премии YUNA-2021 выбирали среди работ украинских исполнителей, которые вышли в период с 1 ноября 2019 года по 31 октября 2020 года. Следовательно, 79 экспертов определили, кто поборется за престижную награду.

Представители премии объявили имена счастливцев 9 декабря. Также организаторы назвали дату проведения конкурса – 30 – 31 марта 2021 в столичном Дворце "Украина". В два дня мероприятия обещали провести два разных шоу с участием звезд, а также соблюдать все карантинных требований.

Но весеннее мероприятие, к сожалению, отменили из-за всплеска коронавируса в Украине. Событие перенесли на 20 апреля. Но и тогда организаторы были вынуждены отложить все планы из-за усиленного карантина в Киеве. Поэтому последней и уже окончательной датой проведения YUNA-2021 стало 12 мая. Организаторы обещают феерическое и яркое шоу с участием многих украинских хедлайнеров: The Hardkiss, Монатик, беz ОГРАНИЧЕНИЙ, Kozak System, "Скай", ТНМК, Артем Пивоваров и Alina Pash.

А что было с YUNA-2020? Церемонию награждения в прошлом году было перенесено, а впоследствии отменено из-за введения карантина на территории Украины. Объявление победителей премии проводили онлайн на страницах в социальных сетях.

Номинанты премии YUNA-2021

Лучшая исполнительница:

Alina Pash

alyona alyona

Jerry Heil

NK

Оля Полякова

Лучший исполнитель:

KHAYAT

MAX BARSKIH

MONATIK

Артем Пивоваров

Сергей Бабкин

Лучшая поп-группа:

KADNAY

KAZKA

MOZGI

TVORCHI

Время и Стекло

Лучшая рок-группа:

O.Torvald

Pianoбой

The HARDKISS

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Бумбокс

Открытие года:

Go_A

Kosmopolis

Lida Lee

Our Atlantic

АСАФАТОV

Лучший видеоклип:

Ангела – Бумбокс и Крихітка

ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева

Історія України за 5 хвилин – ТНМК

Кіно – Антитела

Кобра – The HARDKISS и MONATIK

Лучший альбом:

13 waves – TVORCHI

1990 – MAX BARSKIH

Eclectica – NK

Nirvana – KAZKA

Жіноча сила – ТАЙАННА

Земной – Артем Пивоваров

Лучшая песня:

Вільна – Тина Кароль и Юлия Санина

Гора – THE HARDKISS

Дежавю – Артем Пивоваров

Кіно – Антитела

Кобра – THE HARDKISS и MONATIK

Лучшая песня на другом языке:

99 – KRUTЬ

A HUEVO – NK

Bonfire – TVORCHI

Make It Rain Champagne – Верка Сердючка

ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева

Лучший электронный хит:

Bonfire – TVORCHI

DanceDiscoParty – KADNAY

I Want You – MARUV и BOOSIN

СЕАНС – ONUKA

Холодна ніч – Ivan NAVI

Лучший хип-хоп хит:

BOSORKANYA – Alina Pash

MAVKA – MamaRika

Ангела – Бумбокс и Крихітка

Гори – alyona alyona и KALUSH

Історія України за 5 хвилин – ТНМК

Другой формат:

ALLOISE

Pur:Pur

DakhaBrakha

Евгений Хмара

ЛУНА

Лучший дуэт / коллаборация:

Ангела – Бумбокс и Крихітка

ВЕЧЕРиНОЧКА – MONATIK и Вера Брежнева

Вільна – Тина Кароль и Юлия Санина

Героям – БEZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Даниелян

Кобра – The HARDKISS и MONATIK

Лучший эстрадный хит:

Безумная любовь – Олег Винник

Киця – DZIDZIO и Оля Цибульская

Красная помада – Ирина Билык

По кайфу – Олег Кензов

Свят! Свят! Свят! – ПТП, Олег Винник, Оля Полякова

Лучшее концертное шоу:

Green Grey – Вертикальный концерт Live In Kyiv

KAZKA – NIRVANA

The HARDKISS – The HARDKISS. Акустика

Антитела – HELLO Kyiv Live

Время и Стекло – Последний танец