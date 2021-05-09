В воскресенье, 9 мая, многие публичные личности отказались от привычного бешеного ритма жизни и провели выходной с близкими – кто с родителями, кто с детьми. Как поздравляли с Днем матери Наталья Могилевская, Маша Ефросинина, Сергей Бабкин, Ксения Мишина и другие, узнавайте далее.

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Как украинские звезды поздравляют с Днем матери

Наталья Могилевская

"Сейчас самое время набрать маму, папу и сказать: "Я тебя люблю, мама! Я тебя люблю, папа!" Позвоните своим родителям. А я тебе, мама, к сожалению, позвонить не могу, но я тебя люблю", – трогательно написала певица, которая потеряла мать в 2013 году.

Ксения Мишина

"Мам, я хочу прокричать, что благодарна тебе бесконечно! Мы много с тобой прошли, но ты всегда была рядом, сильная, независимая, любящая. И я хочу подарить тебе легкую, красивую, счастливую жизнь! Ты для меня больше, чем мама" – высказалась актриса.

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Оля Цибульская

"Твоя вера и любовь – это наши крылья. Сомневалась в чем угодно, кроме того, что ты всегда со мной и за меня. Когда вы с папой меня обнимаете, я малое дитя. Пусть это будет вечно. Мне до тебя еще расти и расти. Я стараюсь", – с любовью заявила Оля Цибульская.

Маша Ефросинина

"День нежности, безусловной любви и приятных мурашек от каждого ощущения, связанного с материнством", – лаконично написала ведущая под фото с мамой и дочкой.

Александр Пономарев

"Поздравляю всех с Днем матери! Это моя мама, ее с нами нет с 2004 года! Женьку-внучку дождалась, Сашку-внука нет! Помним, любим", – щемяще высказался певец.

Сергей Бабкин

"Мамочки, наши любимые, спасибо за ценный подарок, что подарили нам – нашу жизнь! Безграничной любви и бесконечного здоровья я хочу пожелать всем мамам, всем будущим мамам! И просто люблю. Без всяких но", – чувственно написал музыкант под фото со своей мамой и тещей.

Тоня Матвиенко

Для своей мамы я всегда буду "дочка", маленькой Тоней. 9 мая не забудьте поздравить самого родного человека в своей жизни с Днем матери,

– растрогала артистка.

Интересно Настя Каменских объяснила, почему называет маму Лидой

Настя Каменских

"Счастлива, что ты моя мама. Веселая, красивая, родная, добрая, любящая, понимающая и такая сильная. Очень тебя люблю. Будь всегда рядом", – обратилась Каменских к маме Лиде, показав новые совместные фото из Мексики.

Катя Осадчая

"С Днем Матери всех, чье главное имя – мама. Мама умеет все на свете: и собрать любой конструктор, и разрулить сложную логистику, и сказать вовремя нужные слова, или вовремя уметь промолчать, мама обнимет и успокоит, и все быстро станет на свои места", – написала ведущая. Она поблагодарила маму и бабушку за все бессонные ночи, терпение и любовь.

Никогда не думала, что буду мамой троих,

– поделилась беременная Катя Осадчая.

Дзидзьо

"Поздравляю всех мам с Днем матери, а свою маму Галину Яновну поздравляю особенно, потому что она для меня лучшая в мире. Люблю и благодарю за все", – поздравил артист.

Солистка группы KAZKA

"Мама – это первый в мире человек, который поддерживал и верил во все мои мечты и цели, какими бы они ни были странными, какими бы они ни казались нереальными. Все свое детство я танцевала, пела, играла в театре, а мама была рядом, шила по ночам костюмы для выступлений, приходила на спектакли, слушала концерты каждый вечер, и верила в свою маленькую артистку", – поделилась воспоминаниями Александра Зарицкая.

Ольга Сумская

"Мамочка, родная, с праздником! С днем мамы! Спасибо Богу, что ты у нас есть! Поздравьте своих мам", – призвала актриса.

Леся Никитюк

"Я поздравила маму Кэт заранее, знала, что полечу в Турцию. Когда будете поздравлять своих мам, передавайте им поздравления от меня", – прокомментировала народная любимица.

Светлана Тарабарова

"Быть Мамой – удивительно и сложно одновременно, но это путешествие самое дорогое. Всем мамам сегодня сладкие объятия от меня и моих детей", – растрогала исполнительница, которая впервые показала лицо дочери.

Джамала

Певица опубликовала новые фото с двумя сыновьями – Эмиром и Селим-Гираем. Она призналась, что быть мамой для нее – это быть сильной и морально, и физически.

"Я постоянно переживаю и волнуюсь за своих. Пусть там какие трудности, быть мамой – счастье для меня. Видеть улыбку моих детей, замечать искренние эмоции и быть им настоящим другом", – рассказала Джамала.

Андре Тан

"Я всегда называю свою маму "мамуля". Но это больше, чем просто слово, на каком бы языке вы его не произносили! Мама – это целая вселенная, это магия и прочная ниточка, которую не разорвать", – поделился дизайнер.

Лидия Таран

Знаменитая ведущая отправилась в гости к своей маме и призналась, что едва довезла огромный букет розовых роз.

Когда она увидела эти розы, то сразу начала думать, как бы их тоже укоренить. Это именно мамино – давать жизнь и лелеять ее,

– отметила звезда.

Григорий Решетник

"Мамунчик, люблю тебя сильно! Ты у меня самая красивая и ненаглядная", – высказался ведущий. Вместе с сыновьями Григорий Решетник поздравил и любимую жену Кристину, которой вручил букет роз.

Владимир Остапчук

"Мамочка. Ты всегда учила тонко чувствовать этот мир, верить в людей и знать: "Все, что ни делается, делается к лучшему". С Днем матери", – поздравил шоумен.

Екатерина Кухар

"Дорогая, моя любимая мамочка! Благодарна тебе за твою любовь! За то, что ты всю свою жизнь посвящаешь нам! В этом твоя суперсила! В самоотдаче, в умении любить, отдавать, дарить бескорыстно! И я буду всегда учиться этому у тебя, восхищаться и приклоняться перед тобой", – с нежностью призналась балерина.