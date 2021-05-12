Музыкальная премия YUNA в 2021 году уже дважды переносилась: сначала ее запланировали на 30 и 31 марта, но из-за всплеска коронавируса в Украине ее перенесли на 20 апреля. Впоследствии и эту дату опять перенесли, поскольку в Киеве продолжался усиленный карантин.

Читайте также YUNA-2021: номинанты музыкальной премии

Но премия YUNA-2021 все же проходила 12 мая! Кроме награждения звезд публику развлекали хедлайнеры мероприятия: The Hardkiss, Монатик, БЕZ, Kozak System, "Скай", ТНМК, Артем Пивоваров и Alina Pash. Событие состоялось в офлайн-формате с соблюдением карантинных норм и правил.

Победители YUNA-2021

Лучшая песня на другом языке:

Make It Rain Champagne – Верка Сердючка

Лучший электронный хит:

Bonfire – TVORCHI

Новость дополняется...