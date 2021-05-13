В программе "VIP с Натальей Мосейчук" Елена Зеленская заявила, что брендовые аутфиты для публичных выходов покупает за собственные деньги.

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Почему-то все считают, что для того, чтобы одеваться, хорошо выглядеть, я пользуюсь государственными средствами. Мне очень важно сказать, что это не так. Все, во что я одета, как я выгляжу – это только мое дело, мои расходы,

– заверила Елена Зеленская.

"Как я выгляжу – можно критиковать. Я понимаю, что я иногда и ошибки допускаю, но это только мой выбор, и я за это отвечаю лично", – отметила супруга Владимира Зеленского.

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