Днем ранее в Роттердаме состоялась вторая репетиция украинского коллектива Go_A, правда, без вокалистки Екатерины. Перед этим стало известно, что она плохо себя чувствует и уже сдала тест на коронавирус, как этого требуют организаторы шоу.
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Результат ПЦР-теста в Павленко
Около суток вся команда из Украины ожидала на результат тестирования и теперь стало известно, что результат ПЦР-теста – отрицательный.
Ура! Мы только что узнали результат – у Екатерины Павленко отрицательный результат ПЦР-теста. Так мы с полными силами возвращаемся к активной подготовке, к репетициям, к шоу. Поэтому смотрите первый полуфинал 18-го мая. И говорите всем, кто живет не в Украине, чтобы голосовали за Украину!
– сообщила председатель украинской делегации в Роттердаме Оксана Скибинская.
Представители "Суспільного" также добавили, что сегодня, 13 мая, Екатерина Павленко чувствует себя значительно лучше, "особенно после отрицательного результата теста".
Сама же вокалистка в своих инстаграм-сториз демонстрировала, как отдыхает в гостиничном номере на изоляции. Когда она получила отрицательный результат теста, то от радости запрыгали на кровати под песню Shum, с которой будет выступать на Евровидении.
Екатерина Павленко обрадовалась негативному тесту на COVID-19 / Фото с инстаграм-сториз Екатерины Павленко
Реакция сети
Фанаты тоже обрадовались такой новости, поскольку очень переживали за солистку и судьбу украинской группы на конкурсе в Нидерландах:
- "Ура!!! Замечательная новость! Успехов и крепкого здоровья участникам Go_A!";
- "Слава Богу! Украина, вперед!";
- "Спасибо за хорошую новость! Дадим шума!";
- "Хорошие новости";
- "Без ума, отрываюсь под "Шум";
- "Супер!".