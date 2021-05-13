В телеинтервью Елена Зеленская рассказала, что 16-летняя дочь Владимира Зеленского уже готовится к выпуску в школе. Сейчас она ежедневно меняет свои планы на будущую профессию, поэтому родители пока дали время до конца мая, чтобы Александра решила, куда будет поступать.
К слову Елена Зеленская для первого телевизионного интервью выбрала синий костюм и повторила образ: фото
Но на вопрос Натальи Мосейчук, будут ли Владимир и Елена Зеленские отдавать дочь на учебу за границу, первая леди заявила, что нет.
"В Украине. Все поедут, а мы останемся", – прокомментировала супруга президента.
Она также добавила, что почти все одноклассники ее дочери, скорее всего, уедут учиться за границу. "Дети имеют возможности, их родители имеют возможности..." – добавила Зеленская.
Семья Елены Зеленской / Личные фото семьи Зеленских
Как дети привыкли к отцу-президенту?
На вопрос Натальи Мосейчук, как дети Владимира Зеленского отреагировали на новую "работу" папы", то Елена призналась, что Александра долгое время протестовала. Ей до сих пор сложно гулять в присутствии охраны, а также она часто упрекает родителей, что она не выбирала себе такую жизнь и она не хочет этого всего.
Зато младший Кирилл – счастлив, а его отец – ему лучший друг.
Что известно о семье Зеленских?
- Пара Владимира и Елены была знакома еще с детства, поскольку они учились в параллельных классах в школе.
- Встречались восемь лет, в 2003 году Елена вышла замуж за Владимира Зеленского.
- У супругов родились двое детей: Кирилл и Александра.