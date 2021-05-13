В телеинтервью Елена Зеленская рассказала, что 16-летняя дочь Владимира Зеленского уже готовится к выпуску в школе. Сейчас она ежедневно меняет свои планы на будущую профессию, поэтому родители пока дали время до конца мая, чтобы Александра решила, куда будет поступать.

К слову Елена Зеленская для первого телевизионного интервью выбрала синий костюм и повторила образ: фото

Но на вопрос Натальи Мосейчук, будут ли Владимир и Елена Зеленские отдавать дочь на учебу за границу, первая леди заявила, что нет.

"В Украине. Все поедут, а мы останемся", – прокомментировала супруга президента.

Она также добавила, что почти все одноклассники ее дочери, скорее всего, уедут учиться за границу. "Дети имеют возможности, их родители имеют возможности..." – добавила Зеленская.

Александра Зеленская учится в 11 классе киевской элитной "Новопечерской школы", которая открылась в 2014 году и расположена на территории ЖК "Новопечерские Липки". Здесь же учится и ее младший брат Кирилл, он учится в 4 классе. Стоимость обучения в этой школе колеблется от 10 до 12 тысяч долларов в год.



Семья Елены Зеленской / Личные фото семьи Зеленских

Как дети привыкли к отцу-президенту?

На вопрос Натальи Мосейчук, как дети Владимира Зеленского отреагировали на новую "работу" папы", то Елена призналась, что Александра долгое время протестовала. Ей до сих пор сложно гулять в присутствии охраны, а также она часто упрекает родителей, что она не выбирала себе такую жизнь и она не хочет этого всего.

Зато младший Кирилл – счастлив, а его отец – ему лучший друг.

Что известно о семье Зеленских?