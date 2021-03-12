Последнюю неделю в мире едва ли не больше всего обсуждали скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри для Опры Уинфри. Также украинцы с нетерпением смотрели премьеру шоу "Холостяк" и новый клип группы Go_A для Евровидения-2021. В частности, эта неделя стала особенной для украинских звезд, которые вакцинировались от COVID-19.

Интервью Меган Маркл и принца Гарри

Первые тизеры для интервью с Опрой Уинфри мы писали в итогах предыдущей недели. Впрочем, 7 марта в США состоялась его полноценная премьера, где супруги Меган Маркл и принц Гарри открыли занавес жизни в королевской семье. В двухчасовой беседе с телеведущей пара раскрыла очень интересные детали их пребывания в США, а также того, что им якобы удалось пережить в Великобритании прошлыми годами.

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В частности, в интервью они рассказали следующие вещи:

Резонансные детали интервью вызвали беспокойство у многих поклонников пары, впрочем, кроме артистки Бейонсе, Меган и Гарри больше никто не поддержал. Интервью расстроило королевскую семью и лишь через 2 дня после скандала Букингем дал официальную реакцию – во дворце заявили, что сочувствуют паре и переживают, насколько последние годы были тяжелыми для Меган и Гарри.

Что касается принца Уильяма, родного брата Гарри, то он еще не говорил с ним после интервью, но обязательно это сделает. В частности он прокомментировал заявление Меган о расизме в королевской семье и предубеждении к ее сыну Арчи. Он заявил, что его семья – не расистская. Впрочем, интервью вызвало немало разговоров в Лондоне, поэтому Лейбористская партия требует провести расследование относительно вероятности проявлений расизма в стенах Букингема. Зато отец Меган Маркл убежден, что ситуация является не столь серьезной, как описывала это его дочь.

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Неделю назад на телеканале "СТБ" состоялась долгожданная премьера реалити-шоу "Холостяк", где главным героем стал бизнесмен и руководитель логистической компании Михаил Заливако. В первом выпуске проекта мужчина традиционно познакомился с девушками-участницами, претендующими на его сердце. Впервые знакомство прошло в интересном формате – участницы должны были выбрать диван "с характеристикой" – они умные, или красивые, или, возможно, авантюристки или же честные. Так холостяку было значительно быстрее и лучше узнать всех женщин.

Но, чтобы не ошибиться на первой встрече, он решил никого не выгонять с проекта на вечеринке, а поселил их в два отдельных дома. Участницы об этом даже не догадывались, а скандальные детали выяснятся лишь во 2 выпуске шоу. Кто же станет избранницей Михаила в финале – узнаем уже этой весной, а пока предлагаем узнать самое интересное об участницах-красавицах.

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Новая версия песни "Шум" группы Go_A

Украинская этно-фолк группа Go_A в прошлом году должна была ехать на конкурс Евровидение в Роттердам, Нидерланды, но все перенеслось на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Однако всем участникам разрешили представлять страну вновь, впрочем, с новыми песнями. Благодаря экспертному жюри на конкурс выбрали песню "Шум", которая заменила прошлогодний Solovey.

Трек сразу полюбился фанатам, а новая версия сингла – адаптированная к конкурсу Евровидение – тоже не заставила себя долго ждать. В ней пришлось изменить немного текст, саму аранжировку, но песня получилась не менее эффектной. Также для обновленной песни Go_A сняли клип в Чернобыльской зоне в стиле стим-панка.

Правда, группа попала в небольшой скандал, взяв для съемок краснокнижную птицу – курганника. Зоозащитная организация UAnimals обвинила команду "Суспільного" и саму группу в незаконной эксплуатации птицы, но представители вещателя поспешили заявить, что птица с детства не растет в дикой природе, поскольку еще птенцом получила травму. Также они заявили, что на съемках присутствовали орнитологи, а сам курганник принял участие в съемке лишь на 1 минуту, все остальные кадры с птицей – с видеостоков.

Несмотря на это, клип очень понравился украинцам и иностранцам, судя по комментариям в ютубе, а сам клип с 9 марта и до сих пор просмотрели почти 750 тысяч раз. Предлагаем его просмотреть и вам.

Go_A – новая версия песни SHUM (Шум): смотреть видео онлайн

Вакцинация звезд в Украине

На фоне большого недоверия украинцев к вакцине индийского производства Covisheld, украинские знаменитости решили публично прививаться от коронавируса. В прямом эфире одной из политических программ "Право на власть" медики вакцинировали таких звезд, как Руслану, Александра Педана, Наталья Мосейчук, Сергея Конюшко, а также 6-х ведущих врачей Украины. В последующие дни знаменитости признались, что чувствуют себя хорошо и никаких негативных изменений в организме не почувствовали.

Телеведущая Алла Мазур, которая в 2020 году поборола рак, тоже вакцинировалась от COVID-19. Ей и другим журналистам сообщили, что в Киеве в одной из больниц есть остатки вакцины, поэтому Алла решилась на вакцинацию. Собственным примером она хотела доказать украинцам, что прививаться этим препаратом куда безопаснее, чем оставаться без вакцинации.



Алла Мазур вакцинировалась от коронавируса / Фото из Фейсбука Аллы Мазур

Шевченковская премия 2021

В день рождения Тараса Шевченко, 9 марта, традиционно прошла Национальная премия имени Тараса Шевченко, где объявили лауреатов в 6 категориях. Церемония вручения наград состоится только в мае, а пока предлагаем узнать, кто получил высшую государственную награду.

Лауреаты Шевченковской премии 2021

Номинация "Публицистика, журналистика" – Станислав Асеев;

– Станислав Асеев; Номинация "Киноискусство" –режиссер Васянович Валентин и художник-постановщик Владлен Одуденко;

–режиссер Васянович Валентин и художник-постановщик Владлен Одуденко; Номинация "Визуальное искусство" – фотохудожник Борис Михайлов;

– фотохудожник Борис Михайлов; Номинация "Литература" – писательница Луцишина Оксана;

– писательница Луцишина Оксана; Номинация "Музыкальное искусство" – директор агентства "УХО" Александра Андрусик, соучредитель агентства Евгений Шимальский Владимирович, исполнительный продюсер Екатерина Сула;

– директор агентства "УХО" Александра Андрусик, соучредитель агентства Евгений Шимальский Владимирович, исполнительный продюсер Екатерина Сула; Номинация "Театральное искусство" – режиссер Сергей Маслобойщиков, художница по костюмам Наталья Рудюк, композитор Александр Бегма.

Также предлагаем узнать новости из мира кино. На этой неделе стало известно о номинантах таких наград, как BAFTA и антипремии "Золотая малина", а также назвали победителей Сritics Сһоісе Movie Awards.