"Спала больше, чем обычно": украинские звезды рассказали, как чувствуют себя после вакцинации
В прямом эфире одно из телеканалов 4 марта вакцинировались украинские звезды. Среди них была певица Руслана Лыжичко и шоумен Александр Педан. Они рассказали, что чувствуют себя хорошо, однако есть определенные изменения в организме.
Источник:24 канал
Руслана Лыжичко
Руслана Лыжичко рассказала, что вакцинация прошла очень легко. Сейчас она занимается привычными делами.
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"Я очень мечтала как-то расслабиться – на меня эта вакцина подействовала как снотворное, я спала дольше нормы. Вот и все", – сказала она.
По словам Русланы, планы на день у нее такие, как обычно:
- 10-минутное обливание холодной водой на улице;
- пробежка до 10 километров;
- танцевальные упражнения, которые продолжаются около часа.
То есть, вакцина меня совершенно не остановила, состояние прекрасное. Нет ни слабости, ни других симптомов. Даже не чувствую, что что-то чужое ввели в организм – он просто спокойно справляется, – заверила певица.
Руслана также заявила, что на 28 день повторно вакцинируется также в эфире.
Мама сначала запаниковала, а папа ее успокоил. Он принципиально сказал: "Да". Для меня слово отца – закон. Он одобрительно отнесся к моей вакцинации.
Александр Педан
Зато Александр Педан рассказал, что изменения в организме все же чувствует, однако они не существенны.
Можно было бы сказать, что шикарно (чувствует – 24 канал), но нет. Это очень похоже на прививку от гриппа. Я чувствую плечо, куда мне делали вакцину, но это не мешает мне управлять левой рукой рулем и так далее,
– отметил шоумен.
Он призвал украинцев относиться к вакцинации проще. "Я не вижу никакой симптоматики, которая мешала бы мне работать", – заверил Педан.
Шоумен рассказал также, что после предложения сделать прививку в прямом эфире долго думал. Ему было неудобно забирать вакцину у людей, которые нуждаются в ней больше всего – люди из группы риска, врачи или взрослое поколение.
"Но то, что мы сделали своим примером – гораздо важнее. Это моя позиция", – подытожил он.
Педан и Лыжичко рассказали о своем состоянии после вакцинации: видео
Что этому предшествовало
- 5 апреля в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" вакцинировались 5 врачей и 5 звезд.
- Таким образом они хотели повысить доверие украинцев к вакцине против коронавируса.
- Процедуру прививки провели прямо в телевизионной студии.
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