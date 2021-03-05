В прямом эфире одно из телеканалов 4 марта вакцинировались украинские звезды. Среди них была певица Руслана Лыжичко и шоумен Александр Педан. Они рассказали, что чувствуют себя хорошо, однако есть определенные изменения в организме.

Руслана Лыжичко

Руслана Лыжичко рассказала, что вакцинация прошла очень легко. Сейчас она занимается привычными делами.

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"Я очень мечтала как-то расслабиться – на меня эта вакцина подействовала как снотворное, я спала дольше нормы. Вот и все", – сказала она.

По словам Русланы, планы на день у нее такие, как обычно:

10-минутное обливание холодной водой на улице;

пробежка до 10 километров;

танцевальные упражнения, которые продолжаются около часа.

То есть, вакцина меня совершенно не остановила, состояние прекрасное. Нет ни слабости, ни других симптомов. Даже не чувствую, что что-то чужое ввели в организм – он просто спокойно справляется, – заверила певица.

Руслана также заявила, что на 28 день повторно вакцинируется также в эфире.

Мама сначала запаниковала, а папа ее успокоил. Он принципиально сказал: "Да". Для меня слово отца – закон. Он одобрительно отнесся к моей вакцинации.

Александр Педан

Зато Александр Педан рассказал, что изменения в организме все же чувствует, однако они не существенны.

Можно было бы сказать, что шикарно (чувствует – 24 канал), но нет. Это очень похоже на прививку от гриппа. Я чувствую плечо, куда мне делали вакцину, но это не мешает мне управлять левой рукой рулем и так далее,

– отметил шоумен.

Он призвал украинцев относиться к вакцинации проще. "Я не вижу никакой симптоматики, которая мешала бы мне работать", – заверил Педан.

Шоумен рассказал также, что после предложения сделать прививку в прямом эфире долго думал. Ему было неудобно забирать вакцину у людей, которые нуждаются в ней больше всего – люди из группы риска, врачи или взрослое поколение.

"Но то, что мы сделали своим примером – гораздо важнее. Это моя позиция", – подытожил он.

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