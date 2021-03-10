Быть частью британской королевской семьи – не так легко, как может показаться. Все потомки должны соблюдать как протокол, так и негласные ограничения: короткие платья для женщин, брюки для мальчиков или яркий маникюр считается нарушением королевского этикета. Собрали топ самых интересных правил, которых до сих пор придерживаются члены Royal Family.

Дресс-код

Женщины из королевской семьи для официальных выступлений днем надевают шляпки, а после 18:00 – диадемы. Последнюю могут носить только замужние представительницы рода.

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Британская королева Елизавета II / Фото Pinterest

Королева носит перчатки – почти всегда, за исключением событий или нарядов, когда они не подходят. Это работает не только как неизменный элемент дресс-кода, но и из соображений гигиены: Ее Величество жмет руки сотням людей во время публичных встреч.



Фото Pinterest

Скорее всего, вы никогда не увидите королеву в наряде нейтрального или темного оттенка – яркие цвета позволяют легко заметить Ее Величество в толпе.

Черная одежда – только для похорон и других траурных мероприятий. При этом во все зарубежные командировки члены королевской семьи должны брать с собой одежду черного цвета: в случае, если внезапно умрет кто-то из важных персон и нужно будет посетить прощальную церемонию.



Меган Маркл нередко нарушала нормы королевского дресс-кода / Фото Pinterest

Королевские особы должны одеваться скромно и избегать слишком провокационных образов. Неприемлемым считается декольте. Длина платья должна быть "за колено". Согласно королевскими нормам, женщины должны носить колготки, независимо от времени года, и закрытую обувь.

Цвет ногтей должен быть близким к естественному. Также предпочтение отдается натуральному макияжу и опрятным прическам.



Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон / Фото Pinterest

До 8 лет мальчики из королевской семьи традиционно не носят штаны – только шорты. Брюки же предназначены для старших детей и взрослых мужчин.



Кейт Миддлтон с дочерью Шарлоттой и сыном Джорджем / Фото Pinterest

Наследники путешествуют отдельно

Для того, чтобы сохранить линию к трону, двум наследникам не разрешается путешествовать вместе. Уильям и Кейт нарушили королевские традиции и путешествовали вместе со своими детьми, но, когда их старшему сыну Джорджу исполнится 12 лет, он, вероятно, будет летать отдельно от отца.

Публичные проявления любви

Проявления близости между членами королевской семьи на публике не одобряются. Особенно во время визитов в другие, более консервативные, страны. Речь идет об объятиях, поцелуях или даже держании за руки.



Герцог и герцогиня Кембриджские / Фото Pinterest

Бан на "Монополию"

Когда принцу Эндрю подарили эту настольную игру, он отметил, что "Монополия" запрещена в королевском доме, поскольку "это слишком развращает". Похоже, что это правило также является "негласным", а не официальным.

Разрешение на брак

Согласно Закону о королевских браках (1772 год), королевские потомки должны получить одобрение монарха, прежде чем вступить в брак. Так, королева одобрила всех избранников и избранниц своих детей и внуков.

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Принцесса Диана и принц Чарльз, принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото Pinterest

Специфическая диета

К королевским блюдам, как правило, не добавляют моллюсков, так как считается, что это может привести к пищевым отравлениям и аллергическим реакциям. Это – не требование, а рекомендация. Кроме того, королева не является поклонницей чеснока, поэтому этот ингредиент не используют ни в одном блюде на мероприятиях, которые посещает или принимает Ее Величество.



К блюдам на королевских застольях не добавляют чеснок / Фото Pinterest

Никакой политики

Члены королевской семьи также не могут баллотироваться или занимать любые политические должности. Кроме того, они не голосуют на выборах и публично не высказывают свое мнение по политическим вопросам, хотя это и не запрещено законом.

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Уважение к титулу

Приветствуя королеву, мужчины должны склонить головы, а женщины – сделать реверанс. Под последним имеется в виду легкий поклон, опустив одну ногу за другую.



Здороваться с королевой нужно особым образом / Фото Pinterest

В присутствии королевы нельзя сидеть, если Ее Величество стоит. Так же следует подняться со своего места, когда она заходит или выходит из комнаты. Не следует оборачиваться к Королеве спиной или делать с ней селфи.

В знак уважения, принц Филипп всегда должен идти на два шага позади своей жены.



Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото Pinterest

Сумка – не просто аксессуар

Королева – очень толерантная, поэтому для передачи тонких сигналов использует свою сумку. Например, когда она кладет аксессуар на стол во время ужина, это значит, что пришло время "сворачиваться" и трапеза должна завершиться в течение 5 минут. Никто не может есть после того, как королева закончила трапезу. Это касается в том числе и семейных обедов.

Когда она перекладывает сумку с левой руки в правую, это означает, что она хотела бы завершить разговор.



Королева подает знаки гостям с помощью сумочки / Фото Pinterest

При этом клатч в руках представительниц королевской семьи служит не только аксессуаром, но и поводом, чтобы не пожимать руку простолюдину и при этом выглядеть вежливо (сумочку, как правило, держат обеими руками).



Клатч – обязательный атрибут представительницы королевской семьи / Фото Pinterest

Предубеждения

Меган Маркл в разговоре с Опрой Уинфри призналась, что из-за своей изоляции и одиночества во время первой беременности ей не хотелось жить. Герцогиня Сассекская неоднократно поднимала тему своего психического здоровья в разговорах с "одним из самых высокопоставленных лиц в Букингемском дворце" и хотела обратиться за помощью к специалисту, однако ей ответили, что это "не очень хорошо для институции".



Принц Гарри и Меган Маркл дали интервью Опре Уинфри / Фото Getty Images