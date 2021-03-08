Обсуждали цвет кожи Арчи, – Меган Маркл рассказала о расизме в королевской семье
Скандальное интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри поражает откровенными признаниями. Жена внука Елизаветы II рассказала, что во время первой беременности ей сообщили, что сын не будет иметь титула принца и охраны. Также во дворце обсуждали, насколько темной будет его кожа.
Источник:CBS News
Разговор Опры с принцем и его возлюбленной длился 2 часа. За это время пара рассказала много деталей, связанных с жизнью в монаршей семье. Меган вспомнила, как ей заявили, что сын Арчи не будет иметь королевского титула.
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Меган Маркл о расизме в королевской семье
Жена принца Гарри призналась, что когда она была беременна образом Арчи, то ей сообщили, что он не будет иметь титула принца. Также у него не будет охраны, которая есть у каждого члена семьи. Меган считает, что такое заявление стало грубым нарушением традиций.
Они не имеют права забирать это. Когда я была беременна, мне сказали, что хотят изменить традиции для Арчи. Интересно, почему? Наш сын не будет в безопасности, он первый не белый член этой семьи и не получит титул, который имеют другие внуки…
– поделилась жена Гарри.
Принц Арчи – сын принца Гарри и Меган Маркл / Фото Getty Images
Опра Уинфри спросила женщину, считает ли она, что так произошло из-за его расы. Меган сразу ответила: "Я дам вам честный ответ. В те месяцы, когда я была беременна, кроме разговоров о титуле и охране, обсуждали еще и цвет его кожи. Беспокоило то, насколько темной она будет после рождения".
Однако Меган не призналась, кто именно такое говорил: "Это мне передал Гарри. Несколько разговоров семья вела с ним. Мне кажется, что очень трудно рассматривать их как изолированные инциденты".
Об этом разговоре я никогда не расскажу. В тот момент мне было просто неудобно, я был немного шокирован,
– поделился принц и добавил, что это было в начале отношений с Маркл.
Принц Гарри о реакции семьи на публикации СМИ
Гарри больше всего огорчил тот факт, что его родственники не осудили публикации британских таблоидов, в которых говорилось о расовой принадлежности избранницы. Принц отметил, что против колониальных интонаций журналистов тогда выступили более 70 членов парламента.
Но никто из моей семьи за все 3 года ничего так и не сказал. Это больно,
– подчеркнул Гарри.
Принц Гарри и Меган Маркл с сыном / Фото Getty Images
Интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл:
- супруги рассекретили пол второго ребенка;
- влюбленные тайно поженились за 3 дня до громкой свадьбы;
- Меган Маркл плакала из-за Кейт Миддлтон;
- королевская семья заставляла Меган молчать;
- жена принца Гарри думала о самоубийстве.
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