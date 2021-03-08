Скандальное интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри поражает откровенными признаниями. Жена внука Елизаветы II рассказала, что во время первой беременности ей сообщили, что сын не будет иметь титула принца и охраны. Также во дворце обсуждали, насколько темной будет его кожа.

Разговор Опры с принцем и его возлюбленной длился 2 часа. За это время пара рассказала много деталей, связанных с жизнью в монаршей семье. Меган вспомнила, как ей заявили, что сын Арчи не будет иметь королевского титула.

Читайте также Королева Елизавета II отреагировала на вторую беременность Меган Маркл

Меган Маркл о расизме в королевской семье

Жена принца Гарри призналась, что когда она была беременна образом Арчи, то ей сообщили, что он не будет иметь титула принца. Также у него не будет охраны, которая есть у каждого члена семьи. Меган считает, что такое заявление стало грубым нарушением традиций.

Они не имеют права забирать это. Когда я была беременна, мне сказали, что хотят изменить традиции для Арчи. Интересно, почему? Наш сын не будет в безопасности, он первый не белый член этой семьи и не получит титул, который имеют другие внуки…

– поделилась жена Гарри.