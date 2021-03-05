На протяжении последней недели украинский шоу-бизнес "гудел" новостями об измене ведущего Никиты Добрынина в российском шоу "Холостяк", а также о расформировании группы "НеАнгелы". Также никак не стихают разговоры вокруг Меган Маркл и Букингемского дворца и празднования победителей Золотого глобуса.

Итоги Showbiz 24

Премия Золотой глобус

В ночь с 28 февраля на 1 марта в Лос-Анджелесе прогремела долгожданная церемония Золотой глобус 2021. Несмотря на пандемию коронавируса, мероприятие провели с двух локаций – из Беверли-Хиллз и Нью-Йорка. В залах награждений присутствовали лишь немногие звезды, но все по большей части получали награды по видеосвязи со всего мира.

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Кое-кто предпочел получить статуэтки со своими родными, кто-то надел удобные пижамы, а кто-то выбрал лучшие платья и смокинги, представляя себя на красной дорожке. И хоть Золотой глобус перешел в виртуальный формат, на зрителей это не повлияло, ведь все равно было интересно наблюдать за ходом шоу.

Свои желанные статуэтки получили десятки известных звезд, а вот единственным, кто получил награду посмертно, стал Чедвик Боузман. Актер скончался в августе 2020 года из-за рака толстого кишечника. Посмертно он стал победителем в категории "Лучшая мужская роль (драма)" за фильм "Ма Рейни: Мать блюза" (Ma Rainey's Black Bottom). Награду за него получила его жена Тейлор Симона Ледвард.

Чедвика Боузмана наградили Золотым глобусом: видео

Добрынин стал ведущим российского "Холостяка"

Несмотря на успешную карьеру в Украине, Никита Добрынин решил расширить границы собственной аудитории еще в России. Он стал ведущим нового сезона российского реалити-шоу "Холостяк". Главным героем проекта выступил рэпер Тимати – поклонник политики Кремля и сторонник Путина. Премьера шоу состоится 14 марта на одном из российских телеканалов.

Лишь через сутки после объявления Добрынина ведущим, он в конце концов отреагировал на это в инстаграм. В публикации он оправдался, что с детства мечтал стать ведущим. Когда ему это удалось, он также попробовал свои силы в украинском шоу "Холостяк", где встретил жену Дашу Квиткову, которая скоро родит ему сына. Он подчеркнул, что его история с Дашей – это та история, которой важно делиться с миром, и в ней нет политики.

Здесь нет политики, даже если ее хочется найти и использовать против нашей семьи. Это история не о политике, это история о любви. Мне важно, чтобы вы это услышали от меня,

– объяснил свое решение идти на русский проект Добрынин.

На такое решение негативно отреагировали в украинском сообществе. Свое недовольство в частности выразил Игорь Кондратюк. Что касается украинцев в инстаграм, то они оставляли свои гневные комментарии под заметкой Никиты, но первое время ведущий их удалял, а людей заносил в "черные списки". Аналогично то же делала и его жена Даша Квиткова.

Но негативных отзывов было все же больше, чем положительных, поэтому пара оставила все как было, и теперь под постом Добрынина можно увидеть сотни возмутительных комментариев подписчиков, где те обвиняют Никиту в измене, зарабатывании денег на крови и тому подобное. Больше Добрынин и Квиткова на ситуацию не реагировали.

Распад женской группы "НеАнгелы"

Через 15 лет успеха группа "НеАнгелы" 4 марта объявила о распаде. Участницы Виктория Смеюха и Слава Каминская заявили, что начинают работу сольно. Продюсер коллектива Юрий Никитин, который в 2006 году создал группу на замену еще тогда популярной "ВИА Гре", заявил, что инициатором такого радикального решения выступил именно он. Впервые работать по отдельности он предложил женщинам еще полгода назад, поскольку считает это логичным продолжением их творческого пути.

Девушки все это время растут, они не стоят на месте. Начало сольных карьер – это неизбежность, и я это понимаю и принимаю. Поэтому их переход из дуэтного формата в формат сольных карьер – это абсолютно закономерная история,

– поделился наставник "НеАнгелов".

Сама же Слава Каминская призналась, что все годы работы в команде были невероятными, впрочем, иногда очень сложными. За 15 лет они выпустили десятки успешных песен на русском и английском языках, дважды участвовали в отборе на Евровидение и гастролировали как Украиной, так и Россией – даже во время войны на Востоке Украины.

Первые тизеры интервью Меган с Опрой Уинфри

Уже 7 марта на американском телеканале CBS состоится премьера интервью принца Гарри и Меган Маркл с Опрой Уинфри. В нем королевская пара расскажет о закулисье жизни в Букингеме, почему они отделились от семьи, как чувствуют себя в ролях родителей и много других интересных деталей.

Несмотря на болезнь 99-летнего принца Филиппа (мужа королевы Елизаветы II), которому на этой неделе сделали операцию на сердце и он еще какое-то время будет находиться в больнице, скандальное интервью все равно обещают показать общественности. А пока в течение последней недели команда Опры подогревала интерес зрителей короткими тизерами, в которых частично намекалось на атмосферу разговора.

О чем шла речь в двух первых тизерах к интервью с Опрой:

в одном из них Опра спросила Меган: "Ты молчала или тебя заставили молчать?", а затем добавила, что детали интервью шокируют всех зрителей;

в другом принц Гарри добавил, что переехал в США, потому что боялся, что с его женой повторится история как с принцессой Дианой – его мать погибла в автокатастрофе из-за преследования журналистов;

в третьем тизере Меган призналась, что не переживает из-за реакции Букингема на интервью, поскольку она и Гарри и так уже много пережили и потеряли из-за "короны".

Меган Маркл в тизере интервью Опры Уинфри: видео

В общем, интервью у Меган и Гарри Уинфри брала в приятной атмосфере – на улице посреди зеленого сада. Пара надела свои изысканные и элитные образы, а Меган все время придерживала беременный живот. В общем, они выглядели довольно грустными и смущенными на видеороликах, поэтому стоит ожидать, что разговор будет очень напряженным. Увидим это уже 7 марта в США и 8 марта в Украине.