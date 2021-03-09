7 марта весь мир увидел скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл, в котором супруги рассказали подробности жизни в монаршей семье. Букингемский дворец отреагировал на высказывание наследника престола. Члены королевской семьи расстроены, поскольку теперь знают, как Меган и Гарри было тяжело.

Во время разговора с Опрой Уинфри знаменитые супруги рассказали много поразительных деталей, касающихся британской монархии. В частности, Меган Маркл заявила, когда была в составе королевской семьи, задумывалась над самоубийством.

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Реакция Букингемского дворца

9 марта во дворце заявили, что члены монаршей семьи очень расстроились, узнав, насколько последние годы были трудными для Меган и Гарри.

Как сообщает BBC, в заявлении дворца говорится о том, что проблемы, которые нарушили Меган и Гарри, "вызывают озабоченность" и будут рассматриваться в семье отдельно. В частности, это касается вопроса расизма.

Букингемский дворец отмечает, что "воспоминания могут отличаться", но все вопросы, которые Гарри и Меган обсуждали с Опрой Уинфри, "воспринимаются очень серьезно".

Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи,

– написано в сообщении.

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Интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл: