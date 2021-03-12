Останнього тижня у світі чи не найбільше обговорювали скандальне інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі для Опри Вінфрі. Також українці з нетерпінням дивились прем'єру шоу "Холостяк" та новий кліп гурту Go_A для Євробачення-2021. Зокрема, цей тиждень став особливим для українських зірок, які вакцинувались від COVID-19.

Інтерв'ю Меган Маркл та принца Гаррі

Про перші тизери для інтерв'ю з Опрою Вінфрі ми писали у підсумках попереднього тижня. Втім, 7 березня у США відбулась його повноцінна прем'єра, де подружжя Меган Маркл та принца Гаррі відрило завісу життя у королівській сім'ї. У двогодинній розмові з телеведучою пара розкрила дуже цікаві деталі їхнього перебування у США, а також того, що їм начебто вдалось пережити у Великій Британії минулими роками.

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Зокрема, в інтерв'ю вони розповіли наступні речі:

Резонансні деталі інтерв'ю викликали занепокоєння у багатьох прихильників пари, втім, окрім артистки Бейонсе, Меган та Гаррі більше ніхто не підтримав. Інтерв'ю засмутило королівську сім'ю і лише через 2 дні після скандалу Букінгем дав офіційну реакцію – у палаці заявили, що співчувають парі і переживають, наскільки останні роки були важкими для Меган і Гаррі.

Щодо принца Вільяма, рідного брата Гаррі, то він ще не говорив з ним після інтерв'ю, але обов'язково це зробить. Зокрема він прокоментував заяву Меган про расизм у королівській сім'ї та упередження до її сина Арчі. Він заявив, що його сім'я – не расистська. Втім, інтерв'ю спричинило чимало розмов у Лондоні, тому Лейбористська партія вимагає провести розслідування щодо ймовірності проявів расизму у стінах Букінгему. Натомість батько Меган Маркл переконаний, що ситуація є не настільки серйозною, як описувала це його донька.

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Тиждень тому на телеканалі "СТБ" відбулась довгоочікувана прем'єра реаліті-шоу "Холостяк", де головним героєм став бізнесмен і керівник логістичної компанії Михайло Заливака. У першому випуску проєкту чоловік традиційно познайомився з дівчатами-учасницями, які претендують на його серце. Вперше знайомство пройшло у цікавому форматі – учасниці повинні були обрати диван "з характеристикою" – чи вони розумні, чи красиві, чи, можливо, авантюристки або ж чесні. Так холостяку було значно швидше і краще пізнати всіх жінок.

Але, щоб не помилитись на першій зустрічі, він вирішив нікого не виганяти з проєкту на вечірці, а поселив їх у два окремих будинки. Учасниці про це навіть не здогадувались, а скандальні деталі з'ясуються лише у 2 випуску шоу. Хто ж стане обраницею Михайла у фіналі – дізнаємось вже цієї весни, а поки пропонуємо дізнатись найцікавіше про учасниць-красунь.

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Нова версія пісні "Шум" гурту Go_A

Український етно-фольк гурт Go_A минулоріч повинен був їхати на конкурс Євробачення в Роттердам, Нідерланди, але все перенеслось на 2021 рік через пандемію коронавірусу. Проте всім учасникам дозволили представляти країну знову, втім, з новими піснями. Завдяки експертному журі на конкурс обрали пісню "Шум", яка замінила минулорічний Solovey.

Трек одразу полюбився фанатам, а нова версія синглу – адаптована до конкурсу Євробачення – теж не змусила себе довго чекати. У ній довелось змінити трішки текст, саме аранжування, але пісня вийшла не менш ефектною. Також для оновленої пісні Go_A зняли кліп у Чорнобильській зоні в стилі стім-панку.

Щоправда, гурт потрапив у невеликий скандал, взявши для зйомок червонокниного птаха – канюка степового. Зоозахисна організація UAnimals звинуватила команду "Суспільного" та сам гурт в незаконній експлуатації птаха, але представники мовника поспішили заявити, що птах з дитинства не росте в дикій природі, оскільки ще пташеням отримав травму. Також вони заявили, що на зйомках були присутні орнітологи, а сам канюк взяв участь у зйомці лише на 1 хвилину, всі інші кадри з птахом – з відеостоків.

Незважаючи на це, кліп дуже сподобався українцям та іноземцям, судячи з коментарів в ютубі, а сам кліп з 9 березня і до сьогодні переглянули майже 750 тисяч разів. Пропонуємо його переглянути і вам.

Go_A – нова версія пісні SHUM (Шум): дивитись відео онлайн

Вакцинація зірок в Україні

На тлі великої недовіри українців до вакцин індійського виробництва Covisheld, українські знаменитості вирішили публічно щепитись від коронавірусу. У прямому ефірі однієї з політичних програм "Право на владу" медики вакцинували таких зірок, як Руслану, Олександра Педана, Наталю Мосейчук, Сергія Конюшка, а також 6-х провідних лікарів України. У наступні дні знаменитості зізнались, що почуваються добре і ніяких негативних змін в організмі не відчули.

Телеведуча Алла Мазур, яка у 2020 році поборола рак, теж вакцинувалась від COVID-19. Їй та іншим журналістам повідомили, що в Києві в одній з лікарень є залишки вакцини, тому Алла зважилась на вакцинацію. Власним прикладом вона хотіла довести українцям, що щепитися цим препаратом куди безпечніше, ніж залишатися без вакцинації.



Алла Мазур вакцинувалась від коронавірусу / Фото з фейсбуку Алли Мазур

Шевченківська премія 2021

У день народження Тараса Шевченка, 9 березня, традиційно пройшла Національна премія імені Тараса Шевченка, де оголосили лауреатів у 6 категоріях. Церемонія вручення нагород відбудеться лише у травні, а поки пропонуємо дізнатись, хто отримав найвищу державну відзнаку.

Лауреати Шевченківської премії 2021

Номінація "Публіцистика, журналістика" – письменник Станіслав Асеєв;

– письменник Станіслав Асеєв; Номінація "Кіномистецтво" – режисер Васянович Валентин та художник-постановник Владлен Одуденко;

– режисер Васянович Валентин та художник-постановник Владлен Одуденко; Номінація "Візуальне мистецтво" – фотохудожник Борис Михайлов;

– фотохудожник Борис Михайлов; Номінація "Література" – письменниця Луцишина Оксана;

– письменниця Луцишина Оксана; Номінація "Музичне мистецтво" – директорка агенції "УХО" Олександра Андрусик, співзасновник агенції Євген Шимальський, виконавча продюсерка Катерина Сула;

– директорка агенції "УХО" Олександра Андрусик, співзасновник агенції Євген Шимальський, виконавча продюсерка Катерина Сула; Номінація "Театральне мистецтво" – режисер Сергій Маслобойщиков, художниця з костюмів Наталія Рудюк, композитор Олександр Бегма.