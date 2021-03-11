Организация по защите животных UAnimals отреагировала на выход нового клипа группы Go_A на "Евровидение-2021. Правозащитники считают, что музыканты не имели права эксплуатировать в своем клипе птицу степного канюка, который внесен в Красную Книгу Украины.

Украинская группа Go_A 9 марта представил публике обновленный вариант песни SHUM ("Шум"), сняв на нее новый клип. Съемки проходили неподалеку Чернобыльской зоны в стиле стим-панка. В некоторых кадрах видео можно увидеть большую птицу, которая сидела на руке солистки коллектива Екатерины Павленко.

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На видеоклип отреагировали представители гуманистического движения UAnimals. Они рассказали, что сразу несколько независимых орнитологов подтвердили, что в клипе – не обычная птица, а канюк степной, который в Украине – под угрозой исчезновения. Сейчас численность вида в Украине составляет около двух сотен пар, поэтому, по мнению организации, их особенно надо беречь, а не эксплуатировать ради развлечений.

"Когда со дна постучали на Евровидение... По непонятным причинам привлекать внимание европейцев авторы видео решили не только творческими способностями музыкантов, но и эксплуатацией птички. Такой подход сам по себе является пережитком прошлого, но это еще не все... Канюк степной внесен в Красную Книгу Украины, поэтому именно только владение этой птичкой должно подтверждаться специальными документами", – отметили в UAnimals.

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Как заявляют в движении за права животных, эксплуатация таких животных может выполняться только в научных и селекционных целях, но "на практике такие разрешения в Украине не выдаются".

UAnimals болеет за победы Украины на международной арене, но эксплуатация животных является жестокостью и пережитком прошлого и нам стыдно, что именно в этом контексте нашу страну будут видеть в мире,

– добавили в организации.

Пока ни представители группы Go_A, ни команда "Суспільного", которая "отправляет" коллектив на конкурс, не отреагировали на заявление UAnimals.