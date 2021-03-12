После заявления зоозащитной организации UAnimals об эксплуатации канюка степного в клипе Go_A, команда "Общественного" отреагировала на инцидент. По их словам, этот канюк не живет в дикой природе, так как был еще птенцом травмирован, а в клипе он снимался только 1 минуту.

Почему курганник появился в клипе

Согласно задумке режиссера клипа, птица должна была олицетворять приход весны, а также служить призывом для того, чтобы человечество жило в гармонии с природой. Также они хотели привлечь внимание к виду, который вымирает, и возрождения природы в Чернобыльской зоне отчуждения.

К слову UAnimals обвинила группу Go_A в эксплуатации краснокнижной птицы в клипе "Шум"

Организаторы съемочного процесса объяснили, что съемочный процесс для птицы не был травматическим, а для съемок пригласили специалистов-орнитологов. В частности, курганник не живет в дикой природе, так как из-за травмы вырос в зверинце – в дикой природе он может погибнуть.

"Съемки проводились недалеко от места его проживания, чтобы у птицы не было стресса, хоть для клипа локация ни была удобной. То есть приоритетом съемочной команды было не нанести вред птице. Канюк был привлечен только к одной сцене, где сидит на руке у солистки, и съемки длились меньше минуты. Другие видео с птицами, использованные в клипе, были куплены на стоках", – пояснила команда "Общественного".

Реакция солистки Go_A

В частности заявление UAnimals об эксплуатации животных прокомментировала солистка группы Екатерина Павленко. Именно у нее на руке сидела краснокнижная птица.

Птица спокойно сидела у меня на руке. Затем мы посмотрели друг другу в глаза и птица расправила крылья. Это был очень волнующий момент. Этот момент мы сняли очень быстро и все время рядом стояли люди, которые следили, чтобы все было хорошо,

– прокомментировала сцену артистка.

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В "Общественном" добавили, что во время съемок никакого вреда и насильственных действий птице не было нанесено, а сами они осуждают жестокое обращение как с домашними животными, так и с животными дикой природы.