Во вторник, 9 марта, знаменитая телеведущая Алла Мазур, которая поборола рак, вакцинировался от коронавируса индийской вакциной. Собственным примером звезда стремится доказать украинцам, что прививаться этим препаратом куда безопаснее, чем оставаться без вакцинации.

Власти решили побороть волну недоверия общества к индийской вакцине Covishield и призвали публичных людей к вакцинации. Инициативу поддержала 55-летняя ведущая новостей Алла Мазур, которая сделала первую прививку и рассказала о ходе процедуры.

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Алла Мазур вакцинировалась от коронавируса

Знаменитость призналась, что ей случайно повезло вакцинироваться. Ампулу, которая рассчитана на десять человек, использовали только для семерых врачей, поэтому об остатке вакцины сообщили журналистам. По словам Аллы Мазур, она без колебаний согласилась, ведь уверена, что вакцинироваться индийским аналогом одобренной ВОЗ AstraZeneca куда безопаснее, чем оставаться без прививки.

Как и обещала, сделала первую прививку вакциной Covishield. Потому что есть проблема: дикая антивакцинаторская волна в Украине. В частности, против этой индийской вакцины. Я убеждена: прививаться ею несравненно безопаснее, чем остаться сейчас непривитым,

– высказалась телеведущая.

Первую прививку она получила во вторник, 9 марта, в больнице скорой помощи. Звезда заверила, что врач проверила состояние ее здоровья и была внимательной к деталям лечения рака. Через несколько часов после вакцинации Алла Мазур чувствовала себя хорошо и сообщила, что вторую дозу получит от 28 дней до 3 месяцев. После этого семейный врач выдаст справку о вакцинации или паспорт прививки.

"После прививки прошло уже три часа. Чувствую себя абсолютно нормально. Кололи в больнице скорой помощи: быстро и организованно. Врач внимательно расспрашивала, когда у меня закончилась химия, на какой стадии "поймали" рак, были ли проблемы со свертываемостью крови и чем лечусь сейчас", – рассказала Алла Мазур.

Стоит добавить, что перед вакцинацией она советовалась с семейным врачом, поскольку недавно завершила курс химиотерапии. Медик заверил ведущую, что в ее случае никаких причин для отказа от вакцинации нет.

Мне сказали: вакцинироваться от ковида в моем случае не просто можно, а надо! Даже если у вас снижен иммунитет – вакцина его активирует,

– подчеркнула знаменитость.

Добавим, на днях украинские звезды и врачи вакцинировались в прямом эфире ток-шоу "Право на власть", чтобы повысить доверие граждан к Индийскому препарату. Среди них певица Руслана Лыжичко, ведущий Александр Педан, ведущая Наталья Мосейчук. Знаменитости поделились, что после вакцинации чувствуют себя хорошо, однако испытывают определенные изменения в организме – сонливость и боль в месте прививки.