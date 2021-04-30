Развод Дзидзьо и SLAVIA

После 8 лет брака знаменитая украинская пара артистов решила расстаться. Они уже 8 месяцев не живут вместе в одном доме и готовятся разорвать брак.

Важно Дзидзьо разводится с женой после 8 лет брака

Первые "звоночки" о проблемах в их отношениях появились тогда, когда Ярослава Хома (SLAVIA) дала откровенное интервью о жизни с Дзидзьо. По ее словам, она всегда находилась в тени своего мужа и не должна была лишний раз появляться на публике, чтобы не портить его имидж и образ. Несмотря на общий старт (когда они вместе выступали на свадьбах), Михаил Хома ворвался в шоу-бизнес с проектом DZIDZIO, а Ярослава оставалась дома и не должна была вмешиваться в дела мужа.

Ее попытки стать певицей были недостаточно успешными из-за отсутствия помощи и поддержки мужа. В 2021 году SLAVIA выпустила несколько успешных релизов, где "воспела" отношения с Дзидзьо, а на прошлой неделе подтвердила, что разводится с исполнителем. Она призналась, что они пытались спасти отношения, но после разговора с психологом поняли, что им надо пойти порознь.

Развод Позитива и Анны Завгородней

Еще одна пара в украинском шоу-бизнесе уже разорвала свой брак. О разногласиях в семье Александра и Анны слухи шли давно, но 25 апреля Позитив подтвердил развод.

Певец не стал рассекречивать детали расторжения брака и заявил, что сначала они должны согласовать все между собой, а потом делать публичные признания. Анна и Алекандр отказываются от публичных комментариев. Сейчас женщина отдыхает в Мексике со своей лучшей подругой Настей Каменских и ее мамой, а Позитив снялся в провокационном клипе с Анной Тринчер.

Стоит добавить, что еще в октябре прошлого года Позитив объявил, что 2020-й год был для него непростым не только из-за распада группы "Время и Стекло", но и из-за личных моментов. "Сложнее года в моей жизни не было", – рассказывал артист. На фоне слухов о расставании Позитива и Анны его подозревали в романе с Мишель Андраде, с которой он снялся в одном клипе и даже стал ведущим в "Орле и Решке. 10 лет".

Развод Ирины Билык и Аслама Ахмадова

Трещина в браке Ирины Билык и Аслама, как выяснилось, возникла уже давно. Супруги жили на две страны – она с сыном Табизом в Украине, а он – в России. Ранее мужчина часто посещал родных, но во время пандемии приезжал все реже. Сейчас артистка до сих пор любит своего третьего официального мужа, но не видит будущего рядом с ним. Именно она выступила инициатором развода.

Пара познакомилась еще в 2011 году во время съемок ее дорогого клипа "Маленькая девочка". Впоследствии фотограф сделал любимой предложение, и в 2015 году они поженились. Женщина очень хотела второго ребенка именно от Аслама, поэтому согласилась на суррогатное материнство. Малыш появился на свет в частной клинике в городе Будапешт.

У женщины также есть взрослый сын Глеб Оверчук, который родился в браке с Андреем Оверчуком.

Билык также была замужем за Дмитрием Дикусаром и была в отношениях с Юрием Никитиным и Дмитрием Коляденко.

Одно из самых ожидаемых событий года – Оскар-2021 – состоялось в ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе. Событие неоднократно переносили из-за карантина в США, но голливудские звезды наконец смогли собраться вместе.

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Главное событие происходило в США – в театре "Долби" и на железнодорожной станции в Лос-Анджелесе. В режиме онлайн также происходили включения из других городов мира, в частности из Лондона. Из-за пандемии коронавируса организаторы приняли строгие меры безопасности:

перед прибытием на Оскар некоторые звезды отбывали карантин в специальных павильонах;

им делали по меньшей мере три теста перед мероприятием, а также просили надевать маски вне красных дорожек;

весь зал театра был поделен на зоны, чтобы уменьшить контакты знаменитостей, а на сцене во время получения наград запрещали обниматься и делать рукопожатия;

на церемонии присутствовали только номинанты премии – без родственников и друзей, а также в этом году не разыгрывались бесплатные билеты для счастливцев.

Несмотря на напряженную атмосферу мероприятия, которая заметно отразилась на просмотрах премии – ее посмотрели всего 9 миллионов зрителей (антирекорд Оскара), событие все же имело резонанс.

Заветные статуэтки смогли получить талантливые актеры и создатели фильмов, в частности:

"Земля кочевников" стала лучшим фильмом года;

стала лучшим Американский режиссер китайского происхождения Хлои Чжао, которая создала "Землю кочевников", стала лучшим режиссером;

которая создала "Землю кочевников", Фрэнсис МакДорманд в третий раз получила Оскар за лучшую женскую роль в фильме "Земля кочевников";

в третий раз получила Оскар за роль в фильме "Земля кочевников"; А Энтони Хопкинс стал обладателем статуэтки за лучшую мужскую роль в фильме "Отец".

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Победитель "Голос страны-11"

Не только церемония Оскар привлекла внимание украинских зрителей. Фанаты с нетерпением также ждали суперфинал "Голоса страны" 11 сезона. В последнем выпуске шоу за победу боролись такие финалисты:

Тёма Паучек – команда Монатика;

Сергей Лазановский – команда DOROFEEVA;

Сергей Нейчев – команда Олега Винника;

Юлия Тимочко – команда Тины Кароль.

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Победу на "Голосе страны" получил Сергей Лазановский, который обошел конкурентов, получив большинство зрительских голосов. В финале шоу он исполнил знаменитую песню группы "Бумбокс" – "Люди". Как и было обещано, 25-летний парень из села Попельники на Ивано-Франковщине, получил квартиру в Киеве и возможность выступить на знаменитом фестивале Atlas Weekend 2021.

Сергей Лазановский – Люди: смотрите видео онлайн

Новая "Холостячка" Злата Огневич

Телезрители уже узнали, что главной героиней второго сезона шоу "Холостячка" стала 35-летняя певица Злата Огневич. Именно ее продюсеры проекта выбрали среди самых завидных невест Украины, которые претендовали на эту роль. Артистка призналась, что успела разочароваться в мужчинах, ведь находилась в токсичных отношениях.

Уже более года Злата Огневич ни с кем не встречается. Она стремится построить отношения с мужчиной с острым умом, чувством юмора, готовым к семье и детям.

Я иду на "Холостячку", чтобы встретить мужчину своей мечты,

– заявила певица.

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"Холостяк" Максим Михайлюк стал отцом

Девушка пилота Максима Михайлюка Даша Хлистун родила первенца 27 апреля. У влюбленных появилась дочь, которую они, как и планировали, назвали Ариана. Герой 10 сезона шоу "Холостяк" поддерживал любимую в роддоме, однако роды прошли не так, как планировала пара.

Даша Хлистун хотела родить кроху естественным путем на партнерских родах, однако врачам пришлось сделать кесарево сечение. Сейчас она чувствует себя ужасно и не понимает, как можно быть "как новая или вообще ничего не чувствовать".

Произошло как произошло. И знаете, Макс такой молодец! Я видела как он волновался, но как он держался и поддерживал меня. Самый лучший,

– отметила модель.

К слову, новоиспеченный отец Макс Михайлюк уже успел показать первое фото с дочерью. Просто в родильном доме его сфотографировали с маленькой девочкой на груди.