В 14 выпуске "Голоса страны" 11 сезон зрители узнали имя победителя. Им стал Сергей Лазановский из команды Нади Дорофеевой.

Биография победителя "Голоса страны" Сергея Лазановского

25-летний парень из села Попельники, Ивано-Франковской области, пришел на "Голос страны", чтобы о его таланте узнали не только односельчане, но и вся страна. Любовь к музыке ему привила мама, которая пела всегда и везде. Он не подвел мать, которая в него так верит.

На "слепых прослушиваниях" Сергей Лазановский исполнил песню You Are The Reason певца Calum Scott. Он сорвал овации зрителей в зале и развернул кресла двух тренеров – Олега Винника и Нади Дорофеевой, которая привела его к победе.

Как рассказывал Сергей Лазановский в интервью для издания "Куфер", он должен был быть фармацевтом, однако поступил в Институт искусств на кафедру сценического мастерства. До участия в "Голосе страны" парень работал во Франковском драмтеатре, вел утренние эфиры на "UA:Карпати".

Кроме того, Сергей преподавал на музыкальной кафедре в Университете Короля Даниила, работал преподавателем телекласса и время от времени проводил праздники. Как сложится его судьба после победы в главном вокальном шоу страны, пока неизвестно.

К слову, на "Голос страны" талантливый юноша попал неслучайно. Он давно мечтал побороться за победу в масштабном проекте, а когда все же решился на участие, то успешно прошел все кастинги.

"Это были невероятные эмоции, потому что это моя мечта со второго сезона. Я всю жизнь пел, даже в роддоме при рождении был самым крикливым ребенком. Тогда мои родственники говорили, что стану артистом", – рассказывал Сергей Лазановский.

Газете "Молодий буковинець" Сергей признался, что надеялся попасть в команду Тины Кароль, ведь ему близок репертуар поп-дивы. Поскольку парень выступал в последний день "слепых прослушиваний", то все места в команде Тины были заняты. Первой к нему повернулась Надя Дорофеева, поэтому он выбрал именно ее.

Я почувствовал большое тепло и любовь от нее, поэтому мой выбор был однозначным. Об этом не пожалел ни разу! Это тренер, о котором реально можно мечтать,

– подчеркнул победитель "Голоса страны".