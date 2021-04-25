Дзидзьо разводится с женой

Вскоре Дзидзьо и SLAVIA официально разойдутся после 20 лет отношений. Пара живет порознь уже 9 месяцев, однако документы на развод до сих пор не подала. Певец утверждает, что это взвешенное решение обоих.

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Тема сложная. Мы договорились расстаться. Давно уже. Поэтому, мы лишь хотим это сделать красиво, красиво. Мы это приняли трезво, разумно, обдумывали и поняли, что это будет лучше всего,

– объявил Дед.

Отношения Михаил (настоящее имя Дзидзьо) и Ярослава закрутили еще в школьные годы, будучи детьми. Поскольку у них не было модели полноценной семьи, то они "не знали, надо ли говорить, когда тебя что-то не устраивает". За 8 лет брака они много терпели и не хотели признавать, что что-то не так. Именно карантин помог Дзидзьо разобраться в себе и принять решение о разводе.

"Все те годы я был на работе, работал. Я давно хотел немножко разобраться, но не было времени. В карантин понял, что надо жить в добре, не обижать друг друга. А порой, чтобы это произошло, надо просто отпустить человека и дать волю", – поделился артист.

Дзидзьо разводится с женой SLAVIA: смотрите видео онлайн