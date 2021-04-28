Радостную весть о рождении дочери сообщила Даша Хлистун на личной странице. Она опубликовала первое миловидное фото дочери.

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"Теперь я точно знаю, что такое счастье", – оставила щемящий подпись Даша Хлистун. Она показала маленькую ручку дочери, которую назвали Арианой.

Пока пара новоиспеченных родителей Макса Михайлюка и Даши Хлистун не оглашают деталей рождения ребенка.



Даша Хлистун стала мамой / Фото с инстаграм-сторис

Что известно об отношениях Даши Хлистун и Максима Михайлюка

О романе Даши и Максима стало известно летом 2020 года. Влюбленные пытались скрывать отношения от публики и прессы, однако после слухов в сети, все чаще публиковали совместные фото. Позже выяснилось, что Макс и Даша познакомились в инстаграме. Во время первого свидания мужчина встретил девушку на вокзале, накормил и подвез до отеля. Впоследствии, пара начала встречаться и решила жить вместе.



Максим Михайлюк и Даша Хлистун / инстаграм Даши Хлистун

В начале февраля влюбленные неожиданно объявили, что скоро у них родится первый ребенок. Через некоторое время, Даша и Максим рассекретили пол ребенка и рассказали, что ожидают рождения дочери. После известия о беременности, Даша Хлистун намекнула, что они с Максом узаконили отношения и поженились. Также, пара опубликовала в сети милую фотосессию, где они нежно обнимаются и Максим целует округлившийся животик молодой жены.