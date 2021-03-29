Певица Настя Каменских объявила о запуске собственного реалити под названием "Девочки рулят". Звезда уже обнародовала тизер первого эпизода, в котором показала жену Позитива Анну Завгороднюю и маму Лидию.

В начале марта Настя Каменских, известная как NK, выпустила песню "Девочки рулят", в клипе она сняла украинских звезд – певицу Дашу Астафьеву, ведущую Лесю Никитюк, блогерку Таню Парфильеву и дизайнера Анну Завгороднюю. Танцевальный трек взорвал сеть, поэтому артистка объявила о выходе одноименного реалити.

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Настя Каменских запустила реалити "Девочки рулят"

Знаменитость давно делится подробностями личной жизни с многомиллионной аудиторией. Если раньше она снимала влоги, то теперь решилась показать поклонникам значительно больше. Певица снимает реалити "Девочки рулят".

Я запускаю собственное реалити "Девочки рулят", где покажу, как проходит наша с девочками перезагрузка,

– написала Настя Каменских.

Она подчеркнула, что прошлый год был для нее очень насыщенным и крайне сложным – с непростыми задачами, трудностями и потерями. Именно поэтому Настя Каменских с мамой Лидией и подругой Анной Завгородней отправилась на отдых к океану. Отпуск они назвали перезагрузкой.

"Держать в себе все это стало слишком трудно. И я поняла, что надо что-то менять. Кардинально сменить обстановку и перезагрузиться", – рассказала артистка.

Зрители реалити "Девочки рулят" заглянут в их жизнь со всеми деталями, а камеры будут везде и всегда. Настя Каменских объявила, что первый эпизод выйдет уже совсем скоро и будет очень интересным.

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Отметим, в конце января этого года умер отец Насти Каменских Алексей Жмур, которому был 81 год. Как сама звезда, так и ее мама тяжело переживали потерю. После смерти мужа Лидия Петровна вместе с мамой Потапа и родственниками улетела на отдых в Египет. Похоже, теперь отвлечься и сменить обстановку решила и сама артистка.