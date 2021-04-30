Во вторник, 27 апреля, звездная пара Максима Михайлюка и Даши Хлистун стала родителями. Герой 10 сезона шоу "Холостяк" публично называл любимую героиней. Как рассказала сама девушка, ее роды пошли не по плану.

Читайте также Случилось как случилось, – возлюбленная Максима Михайлюка рассказала, как прошли роды

Роды должны были быть естественными и партнерскими, однако в одной из частных клиник столицы модели сделали кесарево сечение. Даже через два дня после хирургического вмешательства Даша Хлистун чувствует себя ужасно. Новоиспеченной мамочке колят обезболивающие.

Это ужас какой-то. Читаю комментарии тех, кто пишет, что кесарево у них прошло, и вы проснулись и все было классно. Я не знаю, как можно, чтобы тебя разрезали, а потом ты проснулась и почувствовала себя как новая, или вообще ничего не чувствовала,

– поделилась возлюбленная Михайлюка.

Почти 100-тысячной аудитории в инстаграме Даша Хлистун показала крошечную дочь, которую назвали Арианой. Похоже, с девочкой все в порядке, ведь она находится в палате с мамой.

Даша Хлистун о самочувствии после родов: смотрите видео онлайн

Что известно о родах Даши Хлистун:

возлюбленная "Холостяка" Максима Михайлюка стала мамой 27 апреля. Она объявила о пополнении, показав маленькую ручку дочери в инстаграм-сторис. Тогда модель заявила: "Теперь я точно знаю, что такое счастье";

через несколько часов Макс Михайлюк обнародовал первое фото дочери, сделанное в роддоме в первые минуты ее жизни. По другим кадрам видно, что мужчина был рядом с Дашей Хлистун во время тяжелых родов;

впоследствии модель рассказала о кесаревом сечении и поблагодарила любимого за поддержку и переживания.

Для просмотра всех фото листайте вправо