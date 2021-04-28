Кубок "Голоса страны" в 2021 году получил певец из села Попельники, расположенного в Ивано-Франковской области. Одним из призов за победу стала квартира в столице.

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Квартира победителя "Голоса страны-11"

В качестве приза за победу в шоу "Голос страны" Лазановський получил квартиру в одном из жилых комплексов, который расположен в Киеве. Однако переехать из Попельников в столицу вокалист сможет не скоро. Сейчас дом, в котором находится квартира Сергея, находится на стадии строительства.

После финала артист поехал на место строительства и в инстаграм-сториз опубликовал фото многоэтажки. В доме еще даже нет окон.

"Квартирка", – коротко подписал фотографию Сергей и добавил смайлики в виде сердечка.



Квартира Сергея Лазановского / Скриншот инстаграм-сториз победителя "Голоса страны-11"

Что известно о победителе "Голоса страны-11"