Кубок "Голоса страны" в 2021 году получил певец из села Попельники, расположенного в Ивано-Франковской области. Одним из призов за победу стала квартира в столице.
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Квартира победителя "Голоса страны-11"
В качестве приза за победу в шоу "Голос страны" Лазановський получил квартиру в одном из жилых комплексов, который расположен в Киеве. Однако переехать из Попельников в столицу вокалист сможет не скоро. Сейчас дом, в котором находится квартира Сергея, находится на стадии строительства.
После финала артист поехал на место строительства и в инстаграм-сториз опубликовал фото многоэтажки. В доме еще даже нет окон.
"Квартирка", – коротко подписал фотографию Сергей и добавил смайлики в виде сердечка.
Квартира Сергея Лазановского / Скриншот инстаграм-сториз победителя "Голоса страны-11"
Что известно о победителе "Голоса страны-11"
- Сергей Лазановский на "слепых слушаниях" выбрал команду Нади Дорофеевой.
- Парню удалось победить соперника в вокальных боях, однако на этапе нокаутов Сергей покинул шоу.
- Благодаря зрительской поддержке артист вернулся на проект и выступил в прямых эфирах.
- 25 апреля, в суперфинале, Сергей стал победителем 11 сезона "Голоса страны".
- Он не прекращает благодарить зрителям и звездного тренера Надю Дорофееву за веру и поддержку.
- Лазановский неоднократно подчеркивал, что победа в проекте кардинально изменила его жизнь.