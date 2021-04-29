27 апреля Максим Михайлюк и Даша Хлыстун стали родителями впервые. Они не скрывают деталей радостного события, а потому делятся ими со поклонниками.

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Даша Хлыстун о родах

Модель рассказала, что пара планировала партнерские и естественные роды. Однако пришлось делать кесарево сечение. Несмотря на это, новоиспеченные родители Даша и Максим одинаково счастливы.

Да, планировали мы все иначе. Партнерские роды, естественным путем. Но, случилось как случилось. И знаете, Макс такой молодец! Я видела, как он волновался, но как он держался и поддерживал меня. Лучший!!!

– заметила Хлыстун.

Любимая "Холостяка" добавила, что ей очень повезло с врачами, которые поддерживали девушку в хорошем настроении. Сейчас модель начинает процесс восстановления: "Он у меня, конечно, сложный, но терпимый. Главное, что моя "бубочка" теперь сопит рядом", – написала Даша.

Макс Михайлюк и Даша Хлыстун стали родителями