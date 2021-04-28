Звездная пара Максима Михайлюка и Даши Хлыстун таки решилась на парные роды. Пилот был рядом с избранницей в важный момент и поддерживал ее во время рождения первенца. В чепчике и халате он сделал чувственное фото с дочкой в первые минуты ее жизни.

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"Холостяк" положил малютку на грудь, ласково прижав ее к себе. Он публично поблагодарил любимую Дашу Хлыстун за девочку, которую, как и планировали, назвали Арианой.

Моя маленькая, папа всегда будет рядом. Даринка, ты мой герой. 27.04.2021. Ариана,

– трогательно подписал Макс Михайлюк.



Макс Михайлюк с новорожденной дочкой / Фото из инстаграма "Холостяка"

Возлюбленная Макса Михайлюка на родах / Фото из инстаграма " Холостяка"

Добавим, за 9 месяцев беременности известная модель набрала 20 килограммов и называла себя "добрым пирожком". Даша Хлыстун не переживала из-за того, что очень располнела, однако перед родами стала больше жаловаться. Ей было сложно ходить и даже лежать, однако Максим Михайлюк мужественно терпел все капризы любимой.

Незадолго до родов пара снялась в романтической фотосессии, для которой беременная девушка выбрала изысканное платье.