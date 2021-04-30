Суперфиналистка "Голоса страны" и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер презентовала клип на новую зажигательную песню Kiss. В нем появился Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний).

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По сюжету, экс-участник группы "Время и Стекло" – парень мечты девушки-заучки. В клипе 19-летняя Анна Тринчер показала подготовку к встрече с красавчиком-кумиром, которая так и не состоялась. В одном из эпизодов видео певцы появились в кадре вместе. Их сняли за секунду до поцелуя в губы.

"Я мечтаю, чтобы эта песня стала песней вашего лета! Влюбляйтесь под нее, целуйтесь и проведите это лето незабываемо", – прокомментировала премьеру артистка.

Анна Тринчер – Kiss: смотрите видео онлайн

Что известно о разводе Позитива: