Суперфиналистка "Голоса страны" и звезда сериала "Школа" Анна Тринчер презентовала клип на новую зажигательную песню Kiss. В нем появился Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний).
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По сюжету, экс-участник группы "Время и Стекло" – парень мечты девушки-заучки. В клипе 19-летняя Анна Тринчер показала подготовку к встрече с красавчиком-кумиром, которая так и не состоялась. В одном из эпизодов видео певцы появились в кадре вместе. Их сняли за секунду до поцелуя в губы.
"Я мечтаю, чтобы эта песня стала песней вашего лета! Влюбляйтесь под нее, целуйтесь и проведите это лето незабываемо", – прокомментировала премьеру артистка.
Анна Тринчер – Kiss: смотрите видео онлайн
Что известно о разводе Позитива:
- на прошлой неделе музыкант подтвердил слухи о разводе с женой – дизайнером и лучшей подругой Насти Каменских Анной Андрейчук. Он не стал раскрывать детали разрыва и заявил, что сначала они должны "поговорить со всеми и с самими собой";
- через несколько дней после признания звездного экс-мужа Анна Андрейчук впервые прокомментировала развод. Модельер подчеркнула, что "долго носила это в себе и молчала", потому что была опустошена и разочарована. Она тяжело отпускала Позитива после 13 лет вместе.