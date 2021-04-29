Ирина Билык разводится с мужем

Супруги Ирина Билык и Аслан Ахмадов жили на две страны: она – в Украине, он – в России. Ранее мужчина часто посещал жену и сына Табриза, однако из-за пандемии фотограф приезжал все реже. Хотя певица до сих пор любит третьего официального мужа, как и он ее, но не видит будущего рядом с ним.

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Он давно не приезжал к нам с сыном. Я его до сих пор люблю и он говорит, что любит меня. Говорит, что не может прилететь, так как из-за коронавируса самолеты не летают, хотя они уже давно летают,

– пожаловалась Ирина Билык.