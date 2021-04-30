Создатели "Холостячки" уже начали работу над 2 сезоном реалити-шоу. Осенью вся страна будет наблюдать за тем, как певица будет искать любовь на проекте. Злата подчеркнула, что верит в то, что именно на "Холостячке" сможет встретить мужчину своей мечты.

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Детство и начало карьеры

Артистка родилась 12 января 1986 года в Мурманске в семье военного хирурга и педагога. Впоследствии Злата (настоящее имя) с родными переехала в Санкт-Петербург, затем в Минск. Когда девочке было 5 лет, семья начала жить в Судаке. Именно там Огневич и начала заниматься музыкой.

Позже исполнительница рассказывала, что это мама хотела воплотить в ней несбыточную детскую мечту – стать артисткой. Злату записали в музыкальную школу по классу фортепиано.

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В 18 лет будущая звезда эстрады поступила в Киевский институт музыки им. Р. Глиэра. Там получила специализацию "джазовый вокал". Во время учебы в высшем учебном заведении девушка была участницей латин-бэнда, а также вокалисткой Государственного ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины.

Диапазон голоса Златы Огневич – 3,5 октавы.

Злата Огневич и эстрада

Большинство песен Златы звучат на украинском языке. Ее невероятно красивый голос узнают из тысяч. Хиты Огневич часто используют в рекламных кампаниях. В 2011 году исполнительница стала победительницей фестиваля Crimea Music Fest, а также выступала на международном конкурсе "Славянский базар в Витебске".

В 2013 году Злата представляла Украину на песенном конкурсе Евровидение, который в том году проходил в Мальме, Швеция. Певица потрясла Европу песней Gravity и заняла почетное 3 место.

Выступление Златы Огневич на Евровидении-2013: смотрите видео онлайн

После этого ее жизнь кардинально изменилась. Огневич стала кумиром миллионов украинцев, ее песни постоянно звучат на радио. Она получила желаемую известность.

Телевизионные проекты

В 2018 году Злата участвовала в проекте "Танцы со звездами" . Тогда она выходила на паркет с популярным танцором Дмитрием Жуком, однако по голосованию уже во втором выпуске покинула проект.

. Тогда она выходила на паркет с популярным танцором Дмитрием Жуком, однако по голосованию уже во втором выпуске покинула проект. В том же году певица выступила на "Голосе страны" и ошеломила звездных тренеров невероятным вокалом.

Злата Огневич на "Голосе страны": смотрите видео онлайн

В 2021 году певица ошеломила победой на гипершоу "Маска". Оказалось, что именно она пряталась под маской Солнца, хотя в одном из эфиров выходила на сцену как звездный гость Ворон.

Злата Огневич победила в шоу "Маска": смотрите видео онлайн

Личная жизнь и перемены "Холостячки"

Ранее девушка рассказывала, что ей везет на подонков. Злата очень доверчивый человек, он легко впускает мужчину в свое сердце, однако со временем понимает, что была в его жизни лишь для коллекции. Это очень больно. После последнего разрыва "Холостячка" перестала верить мужчинам. Впоследствии выяснилось, что девушка находилась в насильственных отношениях, ее бывший был абьюзером. Для того, чтобы справиться с той болью и отчаянием, которое тогда испытывала певица, ей пришлось обратиться за помощью к психотерапевту.

Дело в том, что я не доверяю парням, избирательно могу с ними общаться. Особенно после последних событий в моей личной жизни. Я немного разочаровалась в мужском поле, я не доверяю им и не готова к новым отношениям,

– объяснила певица.

Огневич даже признавалась, что, если она не сможет к 40-42 годам встретить того, с кем захочет связать жизнь, то готова решиться на искусственное оплодотворение.

В 2020 году артистка ошеломила сменой имиджа и откровенностью. Она снималась в провокационных фотосессиях, показала совсем другую себя.

Огневич отметила, что теперь ей не интересна ностальгия поклонников по былым временам, по ее старыми песнями и тому, какой она была раньше. Сейчас исполнительница выступает за развитие, изменения и эксперименты.

Я справилась и благодарна за опыт, который помог мне понять, что хочу я! Иду на "Холостячку", чтобы встретить мужчину своей мечты и вместе создать прекрасную, любящую семью!

– рассказала Огневич.

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Лучшие песни главной "Холостячки" страны

Злата Огневич – "Я твоя єдина": слушайте песню онлайн

Злата Огневич – "Ти обіцяв": смотрите видео онлайн

Злата Огневич – "Богиня": слушайте песню онлайн

Злата Огневич​ – "Солодка кара": смотрите видео онлайн

Злата Огневич – "Голая правда": смотрите видео онлайн

Злата Огневич – "Погляд": смотрите видео онлайн

Злата Огневич – "Беги": смотрите видео онлайн

Злата Огневич – "Єдиний": смотрите видео онлайн

Злата Огневич – "Сповідь": смотрите видео онлайн