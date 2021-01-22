Популярная певица Мишель Андраде и экс-участник группы "Время и стекло" Позитив (настоящее имя – Алексей Завгородний) стали новыми ведущими популярной программы о путешествиях "Орел и решка". Подробнее читайте в материале.

Артисты удивляют поклонников не только музыкальными новинками, но и неожиданными проектами. Так, исполнительница Мишель Андраде на личной странице в Инстаграме опубликовала сообщение, в котором рассказала, что стала ведущей "Орла и решки".

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Мишель Андраде и Позитив – ведущие "Орла и решки"

13 февраля 2021 года на "Новом канале" начнется трансляция юбилейного сезона программы "Орел и решка. 10 лет". Ведущими первого выпуска этого сезона стали украинская певица с боливийским корнями Мишель Андраде и рэпер Позитив. Именно они отправятся в первое путешествие и покажут, как выжить в стране за 100 долларов, а также, какую роскошь можно позволить себе с золотой картой.

2021-ый только начался, а уже радует! Мы с Позитивом станем ведущими первого выпуска "Орла и решки. 10 лет" и возьмем вас с собой в очень крутое путешествие! Догадаетесь, куда полетим? Встретимся 13 февраля в эфире "Нового канала",

– написала в публикации Мишель Андраде.

За аккаунтом артистки следят более 500 тысяч пользователей сети инстаграм. В комментариях они поздравляют знаменитость с новым проектом, а также высказывают свои догадки относительно страны, в которую отправится их любимица. Многие поклонники отмечают, что это могу быть ее родная Боливия.

Что известно о программе "Орел и решка"

"Орел и решка" – украинская развлекательная телепрограмма. Каждые выходные двое ведущих отправляются в разные города мира. Один из них должен прожить эти 2 дня за 100 долларов США, а другой имеет неограниченное количество средств, которые хранятся на золотой карте.

Чтобы решить, кто будет жить, как богачей, а кто будет учиться выживанию, в начале каждого путешествия ведущие бросают монету. Каждый раз все решает орел или решка.