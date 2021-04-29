В эфире пост-шоу "Как выйти замуж" рассекретили новую "Холостячку". Вслед за актрисой Ксенией Мишиной любовь под прицелом камер будет искать Злата Огневич.
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Злата Огневич – новая "Холостячка"
Злата Огневич призналась, что ее публичность часто мешает в построении отношений. Один из бойфрендов артистки поставил перед ней выбор – карьера или отношения. Звезда выбрала первое. Следующие отношения знаменитости были токсичными.
Уже больше года Злата Огневич не состоит в романтических отношениях. Теперь она хочет строить счастливые отношения. В мужчинах знаменитость привлекает интеллект, чувство юмора, любовь к детям и семье.
Я иду на "Холостячку", чтобы встретить мужчину своей мечты,
– заявила Злата Огневич.
Ее выбрали среди самых желанных невест Украины, которые были готовы испытать свое счастье на проекте.
"После грандиозного финала первого сезона немало успешных женщин изъявили желание прийти к нам, чтобы попробовать построить отношения, которые по разным причинам еще не сложились в их жизни. За несколько последних месяцев мы встретились почти со всеми желанными невестами Украины! И рады объявить нашу новую "Холостячку", – поделилась режиссер романтических реалити Анна Калина.
Кто мог стать новой "холостячкой"?
- В декабре прошлого года зрители реалити-проекта и даже звезды – Оля Полякова и Владимир Остапчук – предполагали, что героиней второго сезона шоу "Холостячка" может стать ведущая Леся Никитюк. Сначала звезда отшучивалась, заявляя, что у нее нет сердца. Впоследствии она все же призналась, что не будет участвовать в "Холостячке".
- Тогда публика выбрала на роль новой "Холостячки" олимпийскую чемпионку Анну Ризатдинову. Сама спортсменка была готова стать главной героиней второго сезона шоу и верила, что может найти любовь под прицелом камер.
- Недавно подозрения пали на рэпершу Alyona Alyona. Однако артистка не хотела бы быть "Холостячкой". Кроме того, у нее есть бойфренд, которого она пока не показывает поклонникам.
ХолостячкаЭто украинская адаптация успешного романтического проекта "Холостяк", который много сезонов подряд покоряет сердца телезрителей. Создатели шоу уже во второй раз дали шанс мужчинам побороться за сердце одной из самых желанных женщин страны.
Первой "Холостячкой" была звезда сериала "Крепостная" и победительница "Танцев со звездами" Ксения Мишина, которая в финале проекта выбрала юмориста Александра Эллерта. Пара долгое время жила вместе и появлялась в эфирах популярных телешоу. Несколько недель назад в сети появились слухи об их разрыве. Однако предположение фанов пока не подтвердили ни актриса, ни шоумен.