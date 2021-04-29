В эфире пост-шоу "Как выйти замуж" рассекретили новую "Холостячку". Вслед за актрисой Ксенией Мишиной любовь под прицелом камер будет искать Злата Огневич.

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Злата Огневич – новая "Холостячка"

Злата Огневич призналась, что ее публичность часто мешает в построении отношений. Один из бойфрендов артистки поставил перед ней выбор – карьера или отношения. Звезда выбрала первое. Следующие отношения знаменитости были токсичными.

Уже больше года Злата Огневич не состоит в романтических отношениях. Теперь она хочет строить счастливые отношения. В мужчинах знаменитость привлекает интеллект, чувство юмора, любовь к детям и семье.

Я иду на "Холостячку", чтобы встретить мужчину своей мечты,

– заявила Злата Огневич.

Ее выбрали среди самых желанных невест Украины, которые были готовы испытать свое счастье на проекте.

"После грандиозного финала первого сезона немало успешных женщин изъявили желание прийти к нам, чтобы попробовать построить отношения, которые по разным причинам еще не сложились в их жизни. За несколько последних месяцев мы встретились почти со всеми желанными невестами Украины! И рады объявить нашу новую "Холостячку", – поделилась режиссер романтических реалити Анна Калина.

Кто мог стать новой "холостячкой"?

В декабре прошлого года зрители реалити-проекта и даже звезды – Оля Полякова и Владимир Остапчук – предполагали, что героиней второго сезона шоу "Холостячка" может стать ведущая Леся Никитюк. Сначала звезда отшучивалась, заявляя, что у нее нет сердца. Впоследствии она все же призналась, что не будет участвовать в "Холостячке".

Сначала звезда отшучивалась, заявляя, что у нее нет сердца. Впоследствии она все же призналась, что не будет участвовать в "Холостячке". Тогда публика выбрала на роль новой "Холостячки" олимпийскую чемпионку Анну Ризатдинову. Сама спортсменка была готова стать главной героиней второго сезона шоу и верила, что может найти любовь под прицелом камер.

Сама спортсменка была готова стать главной героиней второго сезона шоу и верила, что может найти любовь под прицелом камер. Недавно подозрения пали на рэпершу Alyona Alyona. Однако артистка не хотела бы быть "Холостячкой". Кроме того, у нее есть бойфренд, которого она пока не показывает поклонникам.