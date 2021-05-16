В 11 випуску "Холостяка" Михайло Заливако по-справжньому здивував глядачів. Він дозволив ексучасниці Юлі повернутися на шоу. Решта учасниць, які потрапили у фінал, навряд чи зраділи такому рішенню головного героя.

Радимо прочитати Холостяк 11 сезон 11 випуск: знайомства з мамою Михайла і зухвале повернення Юлі “Зайки”

Анна Богдан прокоментувала повернення Юлі

Про зухвале повернення "Зайки" на "Холостяк-11" вже висловилась колишня дружина Андрія Богдана. Вона зазначила, що дії Михайла Заливаки досі складно передбачити.

Пройшла чергова церемонія. Ми з Розалі отримали троянди. У той момент ми з нею ні про що не підозрювали. Це вам, дорогі глядачі, пощастило побачити, які події відбувалися після церемонії троянд. Ми ж — залишалися в невіданні. Було у мене якесь передчуття, як ніби затишшя перед бурею,

– зізналась Анна.

Дівчина наголосила, що Михайло поводився не так, як завжди, він дуже швидко пішов після церемонії й було помітно, що кудись поспішав: "Я, напевно, як будь-яка дівчина, у якої є почуття до чоловіка, починаю відчувати його, його переживання, настрій. Не знаю, як це пояснити. Це ніби все, що відбувається у нього всередині – відбувається в мені", – поділилась учасниця.

Анна зазначила, що спершу вважала, що все це через виліт Даші, адже прощатися завжди важко. Однак цього разу емоції "Холостяка" були такими з інших причин.

Наостанок скажу одне, якщо Міші потрібно таким способом розібратися у своїх почуттях, то нехай буде так. Якщо Міша не впевнений в почуттях до мене, вже хай краще мене відпустить, ніж обере з сумнівом. Я так не хочу. Я тільки хочу, щоб Міша розібрався у своїх почуттях і нарешті прийняв рішення всередині себе,

– підсумувала Богдан.

Інші новини про "Холостяка-11"