Холостяк 11 сезон: всі учасниці шоу
Прем'єра 11 сезону "Холостяка" відбулася 5 березня 2021 року на телеканалі СТБ. Головний герой романтичного шоу Михайло Заливако познайомився з багатьма українськими дівчатами. Красуні прийшли на проєкт, щоб знайти своє кохання. Кому з них вдалося сподобатися Михайлові та залишитися у популярному реаліті– читайте у матеріалі Showbiz 24.
Джерело:24 канал
Головний герой "Холостяка-11 " не уявляє свого життя без бізнесу, а також обожнює котів. Чоловік вірить, що на проєкті зможе знайти дівчину, яка зацікавлена у професійному розвитку, постійно вдосконалюється. Саме з такою він хоче побудувати сім'ю. З якими красунями Михайло познайомився на першій вечірці шоу – читайте далі.
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На "Холостяк" заради Михайла Заливаки прийшли 29 дівчат. Наприкінці першої вечірки Михайло вирішив змінити правила проєкту та дав троянду кожній учасниці. Таким чином у 2 випуску шоу усі дівчата розпочнуть запеклу боротьбу за серце чоловіка.
Учасниці 11 сезону шоу "Холостяк"
Анна
Вік: 28 років
Місто: Київ
Чим займається: турагент
Учасниця "Холостяка-11" Анна / Фото з сайту stb.ua
Анастасія
Вік: 24 роки
Місто: Київ
Чим займається: порноакторка
Учасниця "Холостяка-11" Анастасія / Фото з сайту stb.ua
Ольга
Вік: 22 роки
Місто: Буча
Чим займається: студентка
Учасниця "Холостяка-11" Ольга / Фото з сайту stb.ua
Розалі
Вік: 23 роки
Місто: Харків, народилася в Донецьку
Чим займається: співачка в шоу, модель
Учасниця "Холостяка-11" Розалі / Фото з сайту stb.ua
Христина
Вік: 24 роки
Місто: Київ
Чим займається: стилістка, модель
Учасниця "Холостяка-11" Христина / Фото з сайту stb.ua
Лола
Вік: 23 роки
Місто: Рівне
Чим займається: тимчасово безробітна
Учасниця "Холостяка-11" Лола / Фото з сайту stb.ua
Олександра
Вік: 22 роки
Місто: Прага (Чехія), народилася в Донецьку
Чим займається: стилістка, організаторка фешн-зйомок, модель
Учасниця "Холостяка-11" Олександра / Фото з сайту stb.ua
Уляна
Вік: 28 років
Місто: Дніпро
Чим займається: засновниця студії краси, майстриня татуажу
Учасниця "Холостяка-11" Уляна / Фото з сайту stb.ua
Джессіка
Вік: 25 років
Місто: Мукачево, Закарпатська область
Чим займається: власниця студії візажу, візажистка, майстриня перманентного макіяжу
Учасниця "Холостяка-11" Джессіка / Фото з сайту stb.ua
Тетяна
Вік: 24 роки
Місто: Чернігів
Чим займається: дизайнерка інтер'єрів
Учасниця "Холостяка-11" Тетяна / Фото з сайту stb.ua
Дарія
Вік: 23 роки
Місто: Дніпро
Чим займається: фітнес-тренерка
Учасниця "Холостяка-11" Дарія / Фото з сайту stb.ua
Ольга
Вік: 25 років
Місто: Чугуїв, Харківська область
Чим займається: художниця, модель
Учасниця "Холостяка-11" Ольга / Фото з сайту stb.ua
Юля
Вік: 28 років
Місто: Кам'янець-Подільський
Чим займається: керівниця відділу офіс-менеджменту в IT-компанії
Учасниця "Холостяка-11" Юля / Фото з сайту stb.ua
Катерина
Вік: 29 років
Місто: Вінниця
Чим займається: власниця туристичної агенції
Учасниця "Холостяка-11" Катерина / Фото з сайту stb.ua
Хана
Вік: 21 рік
Місто: Харків, народилася в Ашгабаді (Туркменістан)
Чим займається: безробітна
Учасниця "Холостяка-11" Хана / Фото з сайту stb.ua
Юлія
Вік: 27 років
Місто: Київ
Чим займається: контент-менеджерка, СММ-менеджерка, графічна дизайнерка
Учасниця "Холостяка-11" Юлія / Фото з сайту stb.ua
Аліса
Вік: 30 років
Місто: Київ
Чим займається: бізнес-леді
Учасниця "Холостяка-11" Аліса / Фото з сайту stb.ua
Олена
Вік: 26 років
Місто: Київ
Чим займається: безробітна
Учасниця "Холостяка-11" Олена / Фото з сайту stb.ua
Валентина
Вік: 25 років
Родом із села Пилиповичі, Київської області
Чим займається: у минулому стюардеса, зараз тимчасово не працює
Учасниця "Холостяка-11" Валентина / Фото з сайту stb.ua
Аня
Вік: 22 роки
Місто: Дніпро
Чим займається: веброзробниця, вебдизайнерка
Учасниця "Холостяка-11" Аня / Фото з сайту stb.ua
Валентина
Вік: 23 роки
Місто: Київ
Чим займається: приватна підприємиця
Учасниця "Холостяка-11" Валентина / Фото з сайту stb.ua
Вікторія
Вік: 29 років
Місто: Київ
Чим займається: менеджерка міжнародного відділу Ukrainian Fashion Week
Учасниця "Холостяка-11" Вікторія / Фото з сайту stb.ua
Анна
Вік: 20 років
Місто: Бостон (США), родом з Кропивницького
Чим займається: студентка
Учасниця "Холостяка-11" Анна / Фото з сайту stb.ua
Надін
Вік: 29 років
Місто: Чернівці
Чим займається: блогерка, власниця маркетингової компанії
Учасниця "Холостяка-11" Надін / Фото з сайту stb.ua
Юля
Вік: 32 роки
Місто: Херсон
Чим займається: помічник керівника виставкової компанії
Учасниця "Холостяка-11" Юля / Фото з сайту stb.ua
Ксенія
Вік: 20 років
Місто: Дніпро
Чим займається: персональна тренерка, тренерка групових напрямків (зумба, пілатес, стретчинг)
Учасниця "Холостяка-11" Ксенія / Фото з сайту stb.ua
Алла
Вік: 36 років
Місто: Одеса
Чим займається: організаторка заходів
Учасниця "Холостяка-11" Алла / Фото з сайту stb.ua
Єлизавета
Вік: 24 роки
Місто: Дніпрорудне, Запорізька область
Чим займається: повітряна гімнастка
Учасниця "Холостяка-11" Єлизавета / Фото з сайту stb.ua
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