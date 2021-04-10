У 6 випуску романтичного шоу "Холостяк" 11 сезону Михайло Заливако попрощався з двома учасницями: Лізою та Катею. Ліза вже прокоментувала свій виліт з проєкту. Вона заявила, що не була готова йти "по головах".

Першою в черговому випуску "Холостяка-11" шоу покинула повітряна гімнастка Ліза. Михайло Заливако пояснив, що останні спілкування з дівчиною були перенасичені її претензіями. Чоловік намагався зблизитися з нею, але все було марно.

Радимо прочитати Холостяк 11 сезон 6 випуск: поцілунки на очах у конкуренток та екстримальний стрибок з Анею

Ліза пояснила свій виліт з шоу

Повітряна гімнастка зізналась, що їй, звичайно, було дуже сумно покидати шоу. Їй також було шкода через таке рішення Михайла. Однак дівчина зауважила, що у неї з'явився жаль тільки тому, що саме вона потрапила на таке побачення, а захисна реакція не змусила себе чекати. Все-таки Ліза не була готова до цього проєкту.

Я знала куди я йду, і я знала що будуть поцілунки й романтика не тільки зі мною… Але є маленька різниця в тому, що це відбувалося за пів метра від мене. Я не була до цього готова, і фліртувати з Мішею, йдучи по головах і наступаючи на горло своїм почуттям після цього, я не змогла,

– заявила дівчина.

Ексучасниця "Холостяка-11" заявила, що вона не змогла бути холодною, і вдавати, що їй однаково. Саме тому вона більше не змогла відкритися Михайлові.

"Чи шкодую про щось – ні! Значить не мій, значить я трохи більш вразлива, ніж думала! Значить холодна голова і поділ на "він же не тільки мій", цілуй його відразу після когось, не звертаючи уваги на почуття, адже у тебе є мета – теж не моє".

Ліза наголосила, що дублів зі спокусливими сценами з іншими учасницями для ролика було близько 10. Натомість вона змогла холодно відреагувати тільки на 3. ""Мішо, пробач, але я не відчуваю що ти мій". І тільки після цього він сказав: ну якщо я не твій, тоді я відпускаю тебе", – підсумувала дівчина.

Більше новин про "Холостяка-11"